10% тоже деньги. Смольный предлагает бесплатно возить дачников-льготников на пригородных автобусах

Документ опубликован накануне, 24 марта, он касается временных мер поддержки, которые вводятся каждый год с 27 апреля по 31 октября. Под них попадают пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны и работавшие в тылу, блокадники, ветераны труда, ветераны военной службы, реабилитированные жертвы политических репрессий, матери-героини, вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, почетные доноры. Обычно в этот период они могут пользоваться автобусами пригородного сообщения и платить 10% от тарифа. Теперь предложено компенсировать им стоимость проезда целиком.
«В настоящее время подготовлен проект постановления, — подтвердили «Фонтанке» в комтрансе 25 марта. — Планируется, что с 27 апреля по 31 октября 2022 года категории пассажиров, указанные в проекте постановления, смогут ездить бесплатно в автобусах пригородного сообщения».