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10% тоже деньги. Смольный предлагает бесплатно возить дачников-льготников на пригородных автобусах

Комитет по транспорту Петербурга подготовил проект постановления городского правительства, согласно которому часть льготников будет ездить на пригородных автобусах бесплатно. Раньше они платили 10% от стоимости билета.

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Документ опубликован накануне, 24 марта, он касается временных мер поддержки, которые вводятся каждый год с 27 апреля по 31 октября. Под них попадают пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны и работавшие в тылу, блокадники, ветераны труда, ветераны военной службы, реабилитированные жертвы политических репрессий, матери-героини, вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, почетные доноры. Обычно в этот период они могут пользоваться автобусами пригородного сообщения и платить 10% от тарифа. Теперь предложено компенсировать им стоимость проезда целиком.

«В настоящее время подготовлен проект постановления, — подтвердили «Фонтанке» в комтрансе 25 марта. — Планируется, что с 27 апреля по 31 октября 2022 года категории пассажиров, указанные в проекте постановления, смогут ездить бесплатно в автобусах пригородного сообщения».

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Страна готова потерпеть еще ради благополучия столичных льготников.
Милая +
А в электричках будет ли льготный проезд?
Фомальгаут
Да, хорошая идея.... Скоро в магазинах опустеют полки и придётся перейти на подножный (огородный) корм.........
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