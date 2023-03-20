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    В подмосковном Щёлково беспилотник врезался в линию электропередачи

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    В подмосковном городе Щёлково беспилотник врезался в линию электропередачи. Об инциденте, произошедшем утром 20 марта, сообщили в пресс-службе местной администрации.

    Взрывчатых веществ на летательном аппарате не обнаружили. Место происшествия оцепили, в ситуации разбираются компетентные органы, ответили в администрации городского округа.

    Напомним, что накануне таинственный беспилотник обнаружили в Тульской области. Дрон без опознавательных знаков нашли лежащим в поле между населёнными пунктами Петровское и Маловель. Угрозы для местных жителей и инфраструктуры БПЛА не представлял.

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