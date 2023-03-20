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    Срок действия водительских прав в России продлили на 3 года

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    Водителям, срок действия прав у которых истек в 2022 году или истекает в 2023 году, не придется менять их. Срок действия удостоверений продлили на три года. Об этом 20 марта заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

    По словам министра, срок действия водительских прав продлят автоматически, пишет РИА Новости.

    Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что подобное решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, а также сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.

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