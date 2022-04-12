Действие истекающих по сроку водительских прав продлят на три года

Действие водительских прав, срок которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, автоматически продлят на три года. Об этом на заседании руководителей профильной комиссии 12 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Это решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, а также сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур», — пояснили в телеграм-канале правительства РФ.



Кроме того, на год продлят срок действия отдельных санитарно-эпидемиологических заключений, свидетельств о государственной регистрации племенных стад и диагностических карт для транспорта, зарегистрированного на Крайнем Севере и необходимого для перевозок опасных грузов.

