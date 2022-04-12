    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, с-з

    765мм

    68%

    Подробнее
    usd79.16eur85.98
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниПромышленный Петербург

    Действие истекающих по сроку водительских прав продлят на три года

    5889
    7 комментариев

    Действие водительских прав, срок которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, автоматически продлят на три года. Об этом на заседании руководителей профильной комиссии 12 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    «Это решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, а также сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур», — пояснили в телеграм-канале правительства РФ.

    Кроме того, на год продлят срок действия отдельных санитарно-эпидемиологических заключений, свидетельств о государственной регистрации племенных стад и диагностических карт для транспорта, зарегистрированного на Крайнем Севере и необходимого для перевозок опасных грузов.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    houspi
    «Это решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, а также сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур» - Через три года что-то изменится? И замена прав будет проходить без издержек?
    Главный спец по технике консервации
    А у карточек срок действия ваще отменили.
    Гриб
    Однако в стране на букву У права как и во всей европе одни на всю жизнь и только мы содержим кормушку
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний