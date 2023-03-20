В Петербурге осудили мужчину, который из ревности устроил «кровавую баню» в квартире на Большевиков

Невский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении Николая Кузьмина, который год назад устроил «кровавую баню» в коммунальной квартире. Об этом 20 марта сообщает объединённая пресс-служба судов города.



В ночь с 29 по 30 января 2022 года в доме на проспекте Большевиков мужчина поссорился с 53-летним хозяином квартиры из-за ревности к сожительнице. В порыве ярости он избил его руками и не менее шести раз вонзил нож в разные части его тела. Спасти мужчину не удалось.

На этом Кузьмин не остановился. Посчитав, что женщина, находившаяся в соседней комнате, в курсе того, что произошло, и может рассказать обо всём полиции, он решил расправиться и с ней. По показаниям же самой пострадавшей, она проснулась, когда к ней зашёл сосед. Он ранил её дважды. В первый раз после удара нож сломался, и она успела позвонить брату, пока агрессор искал замену оружию.