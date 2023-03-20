В Петербурге осудили мужчину, который из ревности устроил «кровавую баню» в квартире на Большевиков

Невский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении Николая Кузьмина, который год назад устроил «кровавую баню» в коммунальной квартире. Об этом 20 марта сообщает объединённая пресс-служба судов города.
В ночь с 29 по 30 января 2022 года в доме на проспекте Большевиков мужчина поссорился с 53-летним хозяином квартиры из-за ревности к сожительнице. В порыве ярости он избил его руками и не менее шести раз вонзил нож в разные части его тела. Спасти мужчину не удалось.
На этом Кузьмин не остановился. Посчитав, что женщина, находившаяся в соседней комнате, в курсе того, что произошло, и может рассказать обо всём полиции, он решил расправиться и с ней. По показаниям же самой пострадавшей, она проснулась, когда к ней зашёл сосед. Он ранил её дважды. В первый раз после удара нож сломался, и она успела позвонить брату, пока агрессор искал замену оружию.
Николай Кузьмин признал свою вину, но частично. Он пояснил, что на убийство его спровоцировал сам потерпевший. Свидетельницу он якобы лишать жизни не хотел, и вообще не помнит, как так случилось.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а далее в ИК особого режима», — говорится в записи.
«Фонтанка» писала об убийстве в девятиэтажке Невского района Петербурга. В квартире на проспекте Большевиков, 9/2 тогда нашли труп 53-летнего мужчины и истекающую кровью гражданку Узбекистана 28 лет. Приехавшая в Россию иностранка снимала у погибшего комнату. Ссора, как рассказывали о тех событиях в главке, произошла после совместного распития спиртного.