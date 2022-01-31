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Петербургский суд отправил в СИЗО ревнивца, устроившего кровавую баню в квартире на Большевиков

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Обвиняемый в резне на Большевиков отправлен под стражу Невским районным судом. Николай Кузьмин проведет в СИЗО как минимум два месяца, сообщает 31 января объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие полагает, что накануне ночью в квартире дома 9 по проспекту Большевиков Кузьмин нанес пять ножевых ранений 53-летнему мужчине. 28-летней гражданке Узбекистана досталось два удара, девушку успели спасти.

Обвинение в убийстве и покушении на убийство было предъявлено 34-летнему Кузьмину в понедельник. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения, но суд решил изолировать мужчину от общества на время расследования уголовного дела.

Ранее «Фонтанка» писала о возможном мотиве убийства. Во время совместного распития обвиняемый мог приревновать 53-летнего соседа к своей 21-летней пассии. Иностранку же Кузьмин якобы попытался убрать как свидетеля.

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