Петербургский суд отправил в СИЗО ревнивца, устроившего кровавую баню в квартире на Большевиков

Обвиняемый в резне на Большевиков отправлен под стражу Невским районным судом. Николай Кузьмин проведет в СИЗО как минимум два месяца, сообщает 31 января объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Следствие полагает, что накануне ночью в квартире дома 9 по проспекту Большевиков Кузьмин нанес пять ножевых ранений 53-летнему мужчине. 28-летней гражданке Узбекистана досталось два удара, девушку успели спасти.

Обвинение в убийстве и покушении на убийство было предъявлено 34-летнему Кузьмину в понедельник. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения, но суд решил изолировать мужчину от общества на время расследования уголовного дела.