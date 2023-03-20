«Не хочется становиться обузой для близких». Петербургской пенсионерке нужна помощь

У 85-летней Людмилы Иосифовны тяжёлый прогрессирующий остеопороз, сопровождающийся многочисленными переломами. Все доступные способы лечения уже испробованы, но результатов они не принесли. Сейчас врачи рекомендуют лекарство, которое поможет пенсионерке. Но его стоимость слишком велика.

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Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит поддержать свою подопечную.

Людмила Иосифовна Яковлева, 85 лет.

Требуется лекарственный препарат для курсового лечения тяжёлого прогрессирующего остеопороза с осложнениями.



Стоимость курса 269 086 руб.

Людмила Иосифовна родилась в Москве. Всё военное время вместе с мамой и сестрой провела в бомбоубежище. Было очень холодно и голодно. После школы окончила медицинское училище и всю жизнь проработала медсестрой. Сначала в Детской городской клинической больнице им. Н. Ф. Филатова , потом — в детском интернате. А после переезда в Ленинград — в Институте экспериментальной медицины и Государственном научно-исследовательском институте особо чистых биопрепаратов.



Несколько лет назад Людмиле Иосифовне поставили диагноз — тяжёлый прогрессирующий остеопороз. Многочисленные переломы и вывихи преследуют её давно, но раньше врачи не видели в этом проблемы. Все доступные методы лечения остеопороза уже испробованы, но добиться положительной динамики не удалось. И если не перейти на следующую линию терапии, Людмиле Иосифовне грозит участь лежачей больной.

Единственным оставшимся эффективным лечением является курсовая терапия препаратом «Форстео», который способен не только остановить разрушение костной ткани, но и частично нарастить её, избавив пенсионерку от боли и угрозы новых переломов.



Лекарство очень дорогое, и ни сама бывшая медсестра, ни её дочь купить его не в состоянии. Большая часть пенсии уходит на лекарства и медицинские процедуры. Получать бесплатные препараты удаётся нечасто. Кроме того, Людмиле Иосифовне необходимо регулярно делать дорогостоящие глазные уколы, которые также приходится оплачивать самостоятельно. Денег едва хватает.

В семье есть ещё одиннадцатилетний внук, который очень радует бабушку и помогает, сопровождая её на прогулках.



Людмила Иосифовна очень надеется на помощь неравнодушных людей.



«Очень хочется жить полегче, не становиться обузой для близких», — говорит пенсионерка.

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Команда благотворительного фонда «Долго и счастливо» вновь благодарит петербуржцев, в том числе читателей «Фонтанки», за поддержку пожилых горожан:

