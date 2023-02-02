«Хотя бы не испытывать постоянной боли». Петербургской пенсионерке требуются дорогие лекарства

У Веры Фёдоровны серьёзное заболевание суставов. Это последствие тяжёлой многолетней работы. Врач назначил высокоэффективное лекарство, чтобы женщина хотя бы не испытывала постоянные боли. Но денег на него у пенсионерки нет.
Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь собрать средства на лекарственные препараты.
Вера Фёдоровна Яковлева, 76 лет.
Требуются лекарственные препараты для лечения заболеваний суставов.
Стоимость 89 834 руб.
Вера Фёдоровна приехала из области в Ленинград учиться на маляра-штукатура. Успешно закончила техникум и более двадцати лет строила и ремонтировала городские больницы, поликлиники и детские сады. Проблемы со здоровьем начались ещё в тот период, — постоянные физические нагрузки, тяжести, работа в холодных помещениях сильно сказались на суставах, венах.
После ухода со стройки женщина перенесла несколько сложных операций, но поскольку до пенсии было ещё далеко, снова пошла учиться. Закончила техникум и стала специалистом ОТК по обработке и резке металлов. И до самой пенсии проработала на ЛОМО.
В последнее время у Веры Фёдоровны серьёзные проблемы с суставами. Ей сложно сгибать пальцы рук, невозможно заниматься любимым хобби — вязанием, да и в летнем домике в деревне, доставшемся от родителей, работа на огороде даётся с большим трудом.
Ей очень бы хотелось вернуть былую подвижность или хотя бы не испытывать постоянной боли. Лечащий врач назначил высокоэффективный препарат для внутрисуставных инъекций, который восстанавливает пораженные суставы, возвращает подвижность, снимает боль.
К сожалению, у Веры Фёдоровны нет денег на дорогостоящее лекарство. Значительная часть её пенсии и пенсии супруга уходит на медикаменты. У мужа тоже серьёзные проблемы со здоровьем — недавно он перенёс инсульт. Дети помогают с бытовыми расходами и продуктами, но оказать серьёзную материальную помощь родителям, к сожалению, не могут.
За поддержкой Вера Фёдоровна обратилась в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который помогает пожилым людям. Фонд открыл сбор средств.
«В сложившейся ситуации Вере Фёдоровне остаётся надеяться лишь на помощь неравнодушных и отзывчивых людей», — констатировали в фонде.
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Команда фонда «Долго и счастливо» вновь благодарит петербуржцев, в том числе читателей «Фонтанки», за оказанную поддержку:
«От всей души благодарим читателей «Фонтанки» за отзывчивость и доброту. Благодаря вашей помощи мы передали Тамаре Петровне Макеевой комплект индивидуально подобранных современных слуховых аппаратов. Тамара Петровна очень устала от изоляции и была несказанно растрогана неравнодушием людей, откликнувшихся на её просьбу. Она немного растерялась при настройке слуховых аппаратов, но обещала поскорее разобраться с устройствами, чтобы вернуться к полноценной жизни, наполненной звуками музыки и хорового пения. Спасибо за помощь, друзья!»