«Хотя бы не испытывать постоянной боли». Петербургской пенсионерке требуются дорогие лекарства

У Веры Фёдоровны серьёзное заболевание суставов. Это последствие тяжёлой многолетней работы. Врач назначил высокоэффективное лекарство, чтобы женщина хотя бы не испытывала постоянные боли. Но денег на него у пенсионерки нет.

Вера Фёдоровна приехала из области в Ленинград учиться на маляра-штукатура. Успешно закончила техникум и более двадцати лет строила и ремонтировала городские больницы, поликлиники и детские сады. Проблемы со здоровьем начались ещё в тот период, — постоянные физические нагрузки, тяжести, работа в холодных помещениях сильно сказались на суставах, венах.

После ухода со стройки женщина перенесла несколько сложных операций, но поскольку до пенсии было ещё далеко, снова пошла учиться. Закончила техникум и стала специалистом ОТК по обработке и резке металлов. И до самой пенсии проработала на ЛОМО.



В последнее время у Веры Фёдоровны серьёзные проблемы с суставами. Ей сложно сгибать пальцы рук, невозможно заниматься любимым хобби — вязанием, да и в летнем домике в деревне, доставшемся от родителей, работа на огороде даётся с большим трудом.



Ей очень бы хотелось вернуть былую подвижность или хотя бы не испытывать постоянной боли. Лечащий врач назначил высокоэффективный препарат для внутрисуставных инъекций, который восстанавливает пораженные суставы, возвращает подвижность, снимает боль.

