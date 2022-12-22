И в 84 есть место мечтам. Петербургской пенсионерке нужна помощь

У Тамары Петровны в последнее время сильно ухудшился слух. Из-за этого она почти всё время проводит дома — плохо ориентируется на улице. Кроме того, стало сложно общаться с близкими. Бесплатные слуховые аппараты ей не положены, а купить их на пенсию она не в состоянии.

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Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать поддержку своей подопечной.

Тамара Петровна Макеева, 84 года.

Требуются многоканальные цифровые слуховые аппараты.

Стоимость 94 400 руб. Не хватает 90 516 руб.



Тамара Петровна родилась в большой семье. Родители стремились к тому, чтобы все пять детей состоялись, получили высшее образование, сделали карьеру. В поисках лучшей жизни семья неоднократно переезжала: из Иркутска на Колыму, потом на БАМ и снова в Иркутск.

Школу Тамара Петровна окончила с медалью, потом успешно отучилась в иркутском Политехе и посвятила жизнь работе с редкоземельными металлами. Большую часть жизни она трудилась на Березниковском титаномагниевом комбинате на Северном Урале.



Работа вредная, жизнь была тоже непростая. Очень рано трагически ушёл из жизни любимый супруг, дочку она поднимала одна. У той была мечта — переехать в Ленинград. Здесь она поступила в вуз, позже смогла перевезти к себе и Тамару Петровну.

Сейчас Тамара Петровна очень много времени проводит дома. Из-за сильного ухудшения слуха она плохо ориентируется на улице. И очень переживает, что больше не сможет петь. А главное — стало сложно общаться и с близкими людьми.

Помочь могут хорошие слуховые аппараты. Однако купить их самостоятельно не получается: из неплохой пенсии почти треть уходит на лекарства, остальное на коммуналку, еду и одежду. А ведь есть ещё и незапланированные медицинские траты. Дочь помочь не может, она сама близка к пенсии и зарабатывает совсем немного. Бесплатные аппараты от государства пенсионерке не положены.



За поддержкой женщина обратилась в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», оказывающий помощь пожилым горожанам.

«Тамара Петровна очень надеется на нашу помощь. Как человеку активному, домашний режим жизни ей даётся с большим трудом. Помочь ей вернуться в социум и реализовать мечты в наших силах. И в 84 года для них есть место», — сказали в фонде.



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