Пять машин подряд переехали пешехода на дороге из Уфы

Первым в череде автомобилей был «Ленд Ровер». Полиция устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, сообщает 20 марта начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов в своём телеграм-канале.
ДТП случилось воскресным вечером, около 22 часов, на 213-м километре дороги Уфа — Оренбург в Мелеузовском районе. По предварительным данным, 62-летний житель Кумертау на «Ленд Ровере Спорте» сбил 34-летнего жителя Оренбургской области. Затем мужчина попал под колеса ещё четырёх автомобилей. Он скончался на месте.
«Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — отмечается в сообщении.