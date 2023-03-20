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    Пять машин подряд переехали пешехода на дороге из Уфы

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    Первым в череде автомобилей был «Ленд Ровер». Полиция устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, сообщает 20 марта начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов в своём телеграм-канале.

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    ДТП случилось воскресным вечером, около 22 часов, на 213-м километре дороги Уфа — Оренбург в Мелеузовском районе. По предварительным данным, 62-летний житель Кумертау на «Ленд Ровере Спорте» сбил 34-летнего жителя Оренбургской области. Затем мужчина попал под колеса ещё четырёх автомобилей. Он скончался на месте.

    «Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — отмечается в сообщении.

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    Комментарии 5

    Гость20 Мар 2023 в 10:41
    ГИБДД Башкортостана.
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