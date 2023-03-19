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    «Не у всех суббота проходит весело». Под Петербургом лихого водителя стрельбой загнали в поле

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    Жители поселка Аннино в Ломоносовском районе Ленобласти застали финал погони за микроавтобусом. Полицеские загнали лихача в поле.

    Как сообщается на сайте «Мегаполиса» 19 марта, накануне на окраине ДНП «Аннинское» местные жители услышали выстрелы, затем увидели полицеские машины, преследующие микроавтобус. Автомобиль удалось затормозить в поле. Финал погони попал на видео.

    видео с сайта vk.com, сообщество ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    «Не у всех суббота проходит весело», — комментирует женщина за кадром.

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    СтрельбаЛенобласть
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