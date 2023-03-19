«Не у всех суббота проходит весело». Под Петербургом лихого водителя стрельбой загнали в поле

Жители поселка Аннино в Ломоносовском районе Ленобласти застали финал погони за микроавтобусом. Полицеские загнали лихача в поле.
Как сообщается на сайте «Мегаполиса» 19 марта, накануне на окраине ДНП «Аннинское» местные жители услышали выстрелы, затем увидели полицеские машины, преследующие микроавтобус. Автомобиль удалось затормозить в поле. Финал погони попал на видео.
видео с сайта vk.com, сообщество ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
«Не у всех суббота проходит весело», — комментирует женщина за кадром.