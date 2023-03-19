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    На Дворцовой задержали петербуржца с плакатом «Давайте жить дружно». Ему вменили нарушение ковидного запрета

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    Петербуржца задержали с мультяшным плакатом в центре Петербурга. Силовики не оценили мудрость кота Леопольда.

    19 марта на Дворцовую площадь вышел петербуржец Лев Соколов, он развернул плакат с надписью «Давайте жить дружно». К мужчине подошли полицейские, затем горожанина увезли в 78 отдел полиции.

    Как рассказал «Фонтанке» адвокат Владислав Сосенский, в отношении Соколова составлен административный протокол по статье 8.6.1. Мужчина нарушил запрет на митинги и пикеты в Петербурге, введенный 121-м коронавирусным постановлением правительства Петербурга. Сейчас горожанин отпущен домой.

    Депутаты пытались неоднократно выступить против ковидного запрета на митинги, но в Роспотребнадзоре объясняли его необходимость заботой о здоровье граждан.

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    ПикетДворцовая площадь
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