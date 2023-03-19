На Дворцовой задержали петербуржца с плакатом «Давайте жить дружно». Ему вменили нарушение ковидного запрета

Петербуржца задержали с мультяшным плакатом в центре Петербурга. Силовики не оценили мудрость кота Леопольда.

19 марта на Дворцовую площадь вышел петербуржец Лев Соколов, он развернул плакат с надписью «Давайте жить дружно». К мужчине подошли полицейские, затем горожанина увезли в 78 отдел полиции.