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    На Большевиков бушевал водитель «Нивы» с электрошокером

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    Водитель российского внедорожника не совладал с эмоциями в Невском районе Петербурга. Мужчина пошел доказывать правоту электрошокером.

    Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, накануне днем на пересечении проспекта Большевиков и улицы Дыбенко очевидцы услышали выстрел. Мужчина из «Нивы» с прицепом кинулся с палкой на другого водителя. После удара агрессор уехал в сторону Кудрово, а пострадавший обратился за помощью сначала к патрульным Росгвардии, а после к медикам.

    Наряд вневедомственной охраны догнал Chevrolet Niva на улице Чудновского с водителем в салоне. «Мужчину задержали и доставили в 23 отдел полиции. У него изъяли шокер в виде фонаря», — добавили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

    По данным «Фонтанки», задержанным оказался 42-летний охранник. У него изъяли пистолет с пустым магазином внутри, четыре газовых баллона, пластиковый прозрачный бутылек с пульками.

    Еще одна конфликтная ситуация на дороге случилась накануне в Купчино. Там в обидчика стрелял пенсионер.

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