На Большевиков бушевал водитель «Нивы» с электрошокером

Водитель российского внедорожника не совладал с эмоциями в Невском районе Петербурга. Мужчина пошел доказывать правоту электрошокером.



Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, накануне днем на пересечении проспекта Большевиков и улицы Дыбенко очевидцы услышали выстрел. Мужчина из «Нивы» с прицепом кинулся с палкой на другого водителя. После удара агрессор уехал в сторону Кудрово, а пострадавший обратился за помощью сначала к патрульным Росгвардии, а после к медикам.