На Большевиков бушевал водитель «Нивы» с электрошокером

Водитель российского внедорожника не совладал с эмоциями в Невском районе Петербурга. Мужчина пошел доказывать правоту электрошокером.
Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, накануне днем на пересечении проспекта Большевиков и улицы Дыбенко очевидцы услышали выстрел. Мужчина из «Нивы» с прицепом кинулся с палкой на другого водителя. После удара агрессор уехал в сторону Кудрово, а пострадавший обратился за помощью сначала к патрульным Росгвардии, а после к медикам.
Наряд вневедомственной охраны догнал Chevrolet Niva на улице Чудновского с водителем в салоне. «Мужчину задержали и доставили в
По данным «Фонтанки», задержанным оказался
Еще одна конфликтная ситуация на дороге случилась накануне в Купчино. Там в обидчика стрелял пенсионер.