В Купчино пенсионер с пистолетом выстрелом учил пешехода правилам ПДД

Работающий пенсионер громко поскандалил во Фрунзенском районе Петербурга. За один выстрел он заработал уголовное дело.



Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, накануне днем в полицию обратилась петербурженка, которая сообщила, что во дворе улицы Купчинской в ее мужа целится неизвестный. После одного выстрела агрессор уехал на синем Nissan Almera. Причиной разбирательств стал дорожный конфликт.