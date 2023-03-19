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    В Купчино пенсионер с пистолетом выстрелом учил пешехода правилам ПДД

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    20 комментариев

    Работающий пенсионер громко поскандалил во Фрунзенском районе Петербурга. За один выстрел он заработал уголовное дело.

    Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, накануне днем в полицию обратилась петербурженка, которая сообщила, что во дворе улицы Купчинской в ее мужа целится неизвестный. После одного выстрела агрессор уехал на синем Nissan Almera. Причиной разбирательств стал дорожный конфликт.

    Полицейские остановили автомобиль на улице Ярослава Гашека. Управлял служебной машиной 66-летний начальник службы безопасности дорожного движения в транспортной компании. У него изъяли стартовый пистолет «Феникс».

    Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. У задержанного есть судимость за попытку дачи взятки.

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    Комментарии 20

    Гость19 Мар 2023 в 14:42
    Купчага держит марку.
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