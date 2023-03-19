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    Тревожный звоночек. Бывший пробрался в квартиру к петербурженке и вынес странный «джентльменский набор»

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    После разрыва отношений 62-летний кавалер зачистил квартиру бывшей в Красногвардейском районе. Мужчина не постеснялся унести даже чай с кофе.

    Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, накануне в полицию обратилась 51-летняя учительница. Она сообщила, что в последние три дня отсутствовала в квартире на улице Ковалевской. В это время в съемную однушку наведался 62-летний бывший сожитель. Он забрал электрическую мясорубку, подарочные наборы кофе, шоколада, чая, алкоголя. Также прихватил ювелирку и жесткий диск. Ущерб женщина оценила в 48 тысяч рублей.

    В 90-е мужчина привлекался по статье о бандитизме, но дело было прекращено. Также у него есть судимость за грабеж.

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