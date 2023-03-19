Тревожный звоночек. Бывший пробрался в квартиру к петербурженке и вынес странный «джентльменский набор»

После разрыва отношений
Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, накануне в полицию обратилась
В 90-е мужчина привлекался по статье о бандитизме, но дело было прекращено. Также у него есть судимость за грабеж.
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После разрыва отношений
Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, накануне в полицию обратилась
В 90-е мужчина привлекался по статье о бандитизме, но дело было прекращено. Также у него есть судимость за грабеж.
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