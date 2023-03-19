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    Задумался, или… Почему собаки наклоняют голову?

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    5 комментариев

    Наклон головы у собаки — жест, знакомый многим владельцам собак. Несмотря на то, что он распространен, довольно долго ученые не пытались исследовать вопрос, почему собаки это делают. Однако в последние годы исследователи всё же попытались приоткрыть завесу тайны, сообщает Live Science.

    Первое научное исследование причин наклона головы у собак было проведено в 2021 году

    «Наклоны головы у собак — довольно известное поведение, но самым удивительным для меня было то, что никто до нас не исследовал его», — заявил изданию ведущий автор исследования Андреа Соммес, этолог из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште.

    Результаты исследователя из Венгрии опубликовали в журнале Animal Cognition. В статье, в частности, отмечалось, что собаки могут наклонять голову, когда вспоминают важные для них детали.

    Соммес и его коллеги провели несколько исследований, посвященных наклону головы у собак. В ходе первого они анализировали видео со всего мира. На записях собак просили принести игрушку, произнося ее имя вслух. Большинство питомцев не смогли за три месяца выучить имена новых игрушек: таких оказалось 33. Семь собак смогли за это же время выучить более 10 имен. Самой умной оказалась самка бордер-колли по кличке Виски. Она правильно смогла определить 54 игрушки.

    В ходе изучения видеозаписей обнаружилось, что все собаки во время испытаний наклоняли голову. Следующее исследование показало: одаренные собаки наклоняли голову в 43 процентах случаев. Остальные — только в 2%.

    «Похоже, такое поведение тесно связано с восприятием звука. Возможно, они наклоняют голову, когда пытаются слушать более внимательно, или, может быть, когда они немного сбиты с толку», — заявил Соммес Live Science.

    Оказалась важна и сторона наклона головы собаки

    В ходе исследования ученые обнаружили, что сторона наклона головы у одаренных собак была одинаковой в течение всего периода испытаний. Исследователи полагают, что подобная избирательность может способствовать умственной деятельности питомцев.

    Ученые сравнивают такое поведение с тем, какой лапой чаще пользуются собаки, когда тянутся к предмету, и направлением, в котором они предпочитают вилять хвостом. Также приводится аналогия с ведущей рукой у человека.

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    Комментарии 5

    Гость19 Мар 2023 в 14:06
    Это прорыв!
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