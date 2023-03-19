И зарядка тоже зря! Три полезные привычки, которые на самом деле убивают сердце

Заниматься самолечением при проблемах с кровеносной системой и сердцем опасно — можно только навредить себе Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Ежегодно болезни сердца и сосудов уносят жизни около миллиона россиян — такие данные публикует Росстат. По данным ведомства, высокая доля смертей приходится на ишемическую болезнь сердца, инфаркты и инсульты. Врачи говорят, что в большинстве случаев этот исход предотвратим, но следить за своим здоровьем нужно начинать заранее и, что важно, делать это правильно. Нередко то, что нам кажется полезным, на самом деле к здоровью имеет мало отношения. Мы поговорили с врачами о том, какие кажущиеся нам здоровыми привычки на самом деле вредят сердечно-сосудистой системе.



Кардиотренировки Кардиотренировки используют, как правило, для того чтобы сбросить вес. Отсутствие лишних килограммов на сердечно-сосудистой системе скажется в итоге положительно, но ко всему нужно подходить с умом. Если прежде вы не бегали каждое утро по пять километров или делали это очень давно, то, проснувшись однажды утром с решением изменить жизнь, не пытайтесь сделать это за один день.

— Любая физическая активность будет стимулировать сердечно-сосудистую систему, здесь нужно быть очень аккуратным в выборе тренировок, и желательно предварительно проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний, особенно если имеются такие заболевания, как повышенное артериальное давление или инфаркты, инсульты в прошлом, — говорит врач-эндокринолог Елизавета Кардапольцева. — Если никаких проблем нет, то можно заниматься в том режиме, в котором комфортно.



Иногда это касается даже не только кардиотренировок или какой-то серьезной нагрузки, но и простой, казалось бы, утренней зарядки. Особенно если впервые заняться ею человек решил в немолодом возрасте.

— Если вы никогда не блистали спортивными талантами, организм нужно приучать к зарядке постепенно, начиная с малого, — рассказал порталу «Доктор Питер» врач-кардиолог Александр Казаченко. — А если вы не выспались, то интенсивная физическая нагрузка после пробуждения может ударить по сердечно-сосудистой системе.

Прием БАДов и витаминов Людям часто кажется, что они так заботятся о своем здоровье и поддерживают иммунитет, но на практике бесконтрольный прием витаминов и биологически активных добавок вообще вызывает много вопросов у врачей любого профиля. Кардиологи — не исключение.



— БАДы принимать не рекомендуется, так как доподлинно неизвестно, какое количество того или иного вещества содержится в добавке, и неизвестно, как организм на них отреагирует. Как минимум это может быть аллергическая реакция, — говорит Кардапольцева. — Поэтому БАДы лучше заменить просто на натуральное питание и не доверять мнению, что в современных продуктах нет никакой пользы, большинство овощей и фруктов даже после термической обработки сохраняют свои полезные свойства.



В некоторых случаях негативно влиять на сердце могут и совсем безобидные, казалось бы, витаминки. По словам врача-терапевта Ивана Скороходова, избыток никотиновой кислоты, которую часто принимают ради густоты волос, может привести к развитию тахикардии (а вот на волосы, скорее всего, никак не повлияет).

Диеты Желание сбросить лишний вес, если есть проблемы с сердцем, похвально, но может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему. Но стоит помнить, что ничего полезного в голодании или жестких пищевых ограничениях быть не может: организм, в том числе и сердце, должен регулярно получать питание, ваша задача — сделать его здоровым.



— Современная доказательная медицина не рекомендует разделять продукты на «хорошие» и «плохие», «полезные» и «вредные». Так как «вредно» или «полезно» зависит от частоты их приема и объема, — говорит эндокринолог Елизавета Кардапольцева. — Лучше всего использовать просто «метод тарелки»: 50% — овощи, 25% — белок и 25% — углеводы. Отмечу, что если углеводы, то именно медленные: макароны цельнозерновые и любые крупы, кроме манной каши, — на ней вполне реально очень быстро набрать вес, если часто есть. Если питаться по такому методу регулярно, то это будет самым лучшим средством получения натуральных микроэлементов.



Диета, которая наверняка навредит сердечно-сосудистой системе, — палеолитическая (палеодиета), когда употребляется большое количество красного мяса, а бобовые, молочные продукты, злаки и сахар исключаются из рациона. Кардапольцева говорит, что самая полезная и сбалансированная диета как для сердечной-сосудистой системы, так и в целом для организма — средиземноморская.