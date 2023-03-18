«Смотрим туда, делаем счастливый вид». Как молодежь Петербурга отметила присоединение Крыма к России

В Петербурге девятилетие вхождение Крыма в состав России отметили зажженными Ростральными колоннами, флешмобом школьников, песней «Я русский» и коллективным посланием крымчанам. Корреспондент «Фонтанки» рассказывает, как это было.



Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Девять лет назад произошли события, которые вернули справедливый ход истории. Крым снова стал нашим! И сейчас, в то время, когда на нас давит весь пропагандистско-военный коллективный Запад, мы должны быть едины, должны быть вместе. Ещё раз с праздником! Давайте радоваться и веселиться!», — с этой речи на Стрелке Васильевского острова началось главное городское мероприятие, посвященное годовщине Крыма.



По ощущениям, на площади собрались человек 200. Лица в основном очень молодые — школьники и студенты. Кажется, большая часть из них где-то да состоит. Кругом флаги «Молодой гвардии», куртки «Волонтерской роты» и красные береты юнармейцев. Концерт и флешмоб организовывал подведомственный комитету по молодежной политике подростково-молодежный клуб «Дзержинец» — его мерча тут тоже достаточно.



Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

Первая после гимна песня — «Я русский». Её исполняет парень, который очень похож на Шамана: светлые волосы, черное пальто и массивные ботинки. Микрофон в штаны, правда, никто не засовывал, но и без того сходство было достаточно очевидным.



«Смотрим туда, делаем счастливый вид», — командует фотограф парню в шапке «Молодая гвардия» и точно таким же флагом. Тот смеется, но на сцену смотрит, как и велели: с широкой улыбкой и пламенным взглядом.

После «Шамана» номер исполняют девушки в коротеньких белых шубках и цветных платках. «Как же нам Росси-и-и-и-ей не гордиться», — поют они тоненькими голосами. Особенно задорный молодогвардеец залихватски свистит.

Следом — песня «Севастопольский вальс», казачий танец «Маруся» и викторина с вопросами про Крым. Правильно назвавшим ответы выдают красные значки «Дзержинец». Обещанной видеосвязи с Севастополем не будет. Как объясняет ведущий, массовые мероприятия там запрещены.



Главным хитом дня стал баннер с картой РФ и двумя медведями. Большой, с буквой Z на спине, явно символизировал Россию, а маленький, которого «Россия» подкидывает на руках, — Крым. Всем пришедшим предлагали оставить тут свое послание для крымчан. Как объяснил «Фонтанке» один из сотрудников «Дзержинца», баннер собираются отправить в регион вместе с гуманитарной помощью.

«Волонтеры Победы» раздают желающим синие и красные маркеры. Желающие — это в основном дети.

— Пишите-пишите. Слава России пиши, — воодушевленно советует пацану с нашивкой «Морской кадетский корпус» дама лет сорока.

Фото: Алина Ампелонская /«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская /«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская /«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская /«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская /«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская /«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская /«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская /«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская /«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская /«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская /«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ребенок послушно выводит нужные буквы. Мальчик рядом справляется сам: аккуратно пишет на полотне «Крым наш». Эта надпись, наверное, самая популярная. Второе и третье место заслуженно делят вариации на тему ZV и одобрительные высказывания типа «Владимир Путин наш президент». Много номеров школ: сообщения о концерте заблаговременно разместили на страницах учебных заведений.



На карте есть другие послания: «Таможня дает добро», «США трепещите», «Россия без границ» и «Крым наш, желаю, чтобы и Киев был наш». Более взрослым почерком несколько раз выведено «Мы с Украиной». Встречается и неожиданное: морда кота, «Я люблю Свету», а на медвежьей лапе красуется гордое «Здесь был Денис».



С другой стороны баннера мальчики недовольно закрашивают надпись «Киев наш. Украина наша». «Приколисты блин. Давай-давай!», — сердито командует мама.

— А чего закрашиваете? — невинно уточняю.

— Нельзя про Украину!

— Кто сказал?

Меня оценивают внимательным взглядом.

— Я сказала. Вот возьмем, тогда будем писать.

Дети, похоже, остались на той же волне: вместо закрашенного «Киев наш» на полотне появилось ультимативное «Все наше. Россия без границ».

Из других развлечений — бесплатный аквагрим. Нарисовать, правда, можно только флаг России. Очереди к визажистам нет. Писать на баннере интересней.



Спустя минут сорок большая часть пришедших уходит от сцены на флешмоб — по обычному для патриотических акций сценарию они разворачивают флаг.

— Так, ребята, активно машем. Нам нужно помахать пять-десять минут максимум, — кричит парень в куртке «Волонтерская рота».

Алина Ампелонская /«Фонтанка.ру»

Уже тише он советуется с другим организатором:

— Давайте Россия-Крым покричим?

— Да ну…

Колышущееся полотно снимает дрон. Дети по команде скандируют: «Россия-Россия».

— Машем! Давайте в сторону Финляндии! Сдуем их! — воодушевляет школьников тот же парень из «Волонтерской роты».

