Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, открыл концертный марафон в Петербурге — в марте певец выступит в БКЗ «Октябрьский» целых четыре раза.
Мы поговорили с певцом о патриотизме, жалобе на песню «Я — русский», внутреннем возрасте и любимом типаже женщин. Полное текстовое интервью SHAMAN можно прочитать здесь.
Микрофон в штанах и дреды на полке: видеоинтервью с «самым русским» певцом SHAMAN
Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, открыл концертный марафон в Петербурге — в марте певец выступит в БКЗ «Октябрьский» целых четыре раза.
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