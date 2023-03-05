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    Микрофон в штанах и дреды на полке: видеоинтервью с «самым русским» певцом SHAMAN

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    4 комментария

    Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, открыл концертный марафон в Петербурге — в марте певец выступит в БКЗ «Октябрьский» целых четыре раза.

    Мы поговорили с певцом о патриотизме, жалобе на песню «Я — русский», внутреннем возрасте и любимом типаже женщин. Полное текстовое интервью SHAMAN можно прочитать здесь.

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    Комментарии 4

    Гость05 Мар 2023 в 21:28
    Когда к лику святых?!
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