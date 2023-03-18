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    Участнику ДТП с шестью пострадавшими в Красном Селе запретили садиться за руль

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    Красносельский суд Петербурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для Руслана Гвазавы, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения. Об этом 18 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    В ходе предварительного следствия установлено, что в пятницу около половины пятого вечера Гвазава ехал на «Форде Транзит» по проспекту Ленина от улицы Равенства в сторону Суворова. Скорость движения автомобиля составляла 60 километров в час, она, по мнению правоохранительных органов, не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за движением транспортных средств. Гвазава выехал на перекресток на зеленый свет в то время, когда «Рено Каптюр» поворачивал на улицу Первого Мая. В итоге водитель «Транзита» не выдержал необходимый боковой интервал от правого края проезжей части и выехал на тротуар, где сбил шестерых пешеходов, половина их которых — дети.

    В тот же день Гвазава был задержан, после чего ему предъявили обвинение. Против меры ни обвиняемый, ни его защитник не возражали. Теперь Гвазаве запрещено садиться за руль.

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    СудДТП в Красно Селе
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