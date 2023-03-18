Участнику ДТП с шестью пострадавшими в Красном Селе запретили садиться за руль

Красносельский суд Петербурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для Руслана Гвазавы, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения. Об этом 18 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



В ходе предварительного следствия установлено, что в пятницу около половины пятого вечера Гвазава ехал на «Форде Транзит» по проспекту Ленина от улицы Равенства в сторону Суворова. Скорость движения автомобиля составляла 60 километров в час, она, по мнению правоохранительных органов, не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за движением транспортных средств. Гвазава выехал на перекресток на зеленый свет в то время, когда «Рено Каптюр» поворачивал на улицу Первого Мая. В итоге водитель «Транзита» не выдержал необходимый боковой интервал от правого края проезжей части и выехал на тротуар, где сбил шестерых пешеходов, половина их которых — дети.