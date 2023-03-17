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    Сборная России по футболу сыграет против Ирана

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    Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против команды Ирана 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране, сообщили 17 марта на официальном сайте Российского футбольного союза. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

    Сборная команда Валерия Карпина начнет мартовский сбор в Новогорске 19 марта. В список вызванных 29 футболистов входят Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Торино»), которые получили приглашение в команду после полуторагодового перерыва. Также в команде присутствуют три новичка, которые впервые попали в окончательный состав сборной России, — вратарь «Урала» Илья Помазун, а также полузащитники «Спартака» Даниил Денисов и Данил Пруцев.

    Напомним, что после этого сборная России приедет в Петербург, где 26 марта на стадионе «Газпром Арена» сыграет еще один товарищеский матч со сборной Ирака.

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