В Танзании назвали симптомы загадочной инфекционной болезни

Неизвестное инфекционное заболевание распространяется в Танзании. Пять человек уже скончались — у всех были одни и те же симптомы, сообщают местные издания.



Как пишет 17 марта Arab News со ссылкой на главного врача Танзании, неизвестная прежде болезнь была обнаружена в общей сложности у семи человек. У всех наблюдаются лихорадка, рвота, кровотечения в различных частях тела и почечная недостаточность.

Правительство Танзании направило группу быстрого реагирования в северо-западный регион Кагера, граничащий с Угандой, для расследования причин появления новой болезни.