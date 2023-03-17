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    В Танзании назвали симптомы загадочной инфекционной болезни

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    Неизвестное инфекционное заболевание распространяется в Танзании. Пять человек уже скончались — у всех были одни и те же симптомы, сообщают местные издания.

    Как пишет 17 марта Arab News со ссылкой на главного врача Танзании, неизвестная прежде болезнь была обнаружена в общей сложности у семи человек. У всех наблюдаются лихорадка, рвота, кровотечения в различных частях тела и почечная недостаточность.

    Правительство Танзании направило группу быстрого реагирования в северо-западный регион Кагера, граничащий с Угандой, для расследования причин появления новой болезни.

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    ТанзанияИнфекционные болезни
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