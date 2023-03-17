Содержал жену и ВСУ. В Петербурге мужчина признал вину в финансировании украинских военных

Октябрьский районный суд Петербурга определил в следственный изолятор обвиняемого в финансировании украинских военных. На ответную любезность Игорь Сиомик не рассчитывает и переживает о жене.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 17 марта Сиомик арестован на два месяца. Ему вменяют содействие террористической деятельности (205.1 УК). По версии следствия, 34-летний уроженец Ростовской области в начале октября прошлого года вступил в монетарные отношения с людьми, представляющими интересы ВСУ и запрещённого в РФ националистического объединения «Азов»*.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Согласно материалам, Сиомик получал инструкции по переписке и на протяжении пяти месяцев отправлял собеседникам деньги, собранные в Петербурге, за вычетом причитающегося ему вознаграждения.
«Вину в инкриминируемом ему деянии он признал в полном объеме. Сначала фигурант оставил меру на усмотрение суда, но, вспомнив про наличие жены, попросил выпустить его на свободу, чтобы помогать ей материально», — уточнили в пресс-службе.
Думать о финансовом благополучии супруги как минимум до 14 мая предстоит под стражей.