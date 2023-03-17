Содержал жену и ВСУ. В Петербурге мужчина признал вину в финансировании украинских военных

Октябрьский районный суд Петербурга определил в следственный изолятор обвиняемого в финансировании украинских военных. На ответную любезность Игорь Сиомик не рассчитывает и переживает о жене.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 17 марта Сиомик арестован на два месяца. Ему вменяют содействие террористической деятельности (205.1 УК). По версии следствия, 34-летний уроженец Ростовской области в начале октября прошлого года вступил в монетарные отношения с людьми, представляющими интересы ВСУ и запрещённого в РФ националистического объединения «Азов»*.