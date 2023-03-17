«До последнего украинского солдата». Зачем Госдуме заявлять о геноциде народов СССР?

Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Комитет Госдумы по международным делам предлагает парламенту принять заявление о геноциде народов СССР Германией и её союзниками. После этого документ предлагают разослать в десятки международных организаций: от ООН до Африканского парламентского союза.



«Фонтанка» изучила, как необходимость этого заявления объясняют его авторы, и спросила у экспертов, какие у него могут быть юридические последствия.

Сами авторы документа заявляют, что судебные решения о признании убийств советских граждан геноцидом сейчас «особенно востребованы». Дело, как утверждается, в политике западных стран: «Причины и итоги Второй мировой войны превращаются из объекта историко-мемориальных исследований в инструмент геополитического противостояния». Решения российских судов (напомним, что геноцидом признали, например, блокаду Ленинграда) комитет называет «недвусмысленными предупреждениями политическим реваншистам, которым уроки прошлого не пошли на пользу». Тезис об уроках поясняют отдельно: «История России полна героических страниц, и любой агрессор всегда получал достойный отпор».



Германии парламентский комитет ставит в вину «ложный тезис о якобы совместной ответственности и тождественности гитлеровской Германии и СССР», уклонение от «увековечивания памяти мирных советских граждан» и отказ от выплат жителям блокадного Ленинграда.

От Третьего рейха авторы текста сразу переходят к Украине. По их мнению, как и в случае с ВОВ, ответственность за боевые действия сейчас коллективная: она лежит «не только на марионеточном киевском режиме, но и на тех, кто снабжает его смертоносным оружием, финансирует боевиков и террористов, готов в реваншистском угаре бороться с Россией "до последнего украинского солдата"». Для непонятливых уточняется, что речь идет о НАТО и странах коллективного Запада во главе с США.



Все опрошенные «Фонтанкой» юристы сошлись на том, что только принятие заявления никаких правовых последствий иметь не может.

«Это не законопроект, а проект постановления Государственной думы. Так что никаких обязательных для граждан норм он не содержит и содержать не может. Статья про отрицание роли СССР во Второй мировой войне уже есть в УК, и ее применение — отдельный разговор», — считает руководитель международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев.

Об отсутствии правовых последствий говорит и старший партнёр Pen & Paper Константин Добрынин: «Важен геополитический контекст нынешнего исторического момента и появления этого документа. Этот контекст скорее не правовой, а политический. Конкретных правовых последствий признания геноцидом преступлений фашистских войск против советских граждан действующее законодательство не предусматривает, так же как не предусматривает оно и правовых последствий от признания геноцидом блокады Ленинграда».



Такой же позиции придерживается и адвокат Сергей Голубок: «Никаких правовых последствий указанное постановление не повлечёт — это чисто политический акт. Последствия могут быть какие угодно — но после проекта, а не из-за него». Он напомнил, что само понятие «геноцид» появилось в праве уже после окончания Великой Отечественной войны: «Соответствующая конвенция была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году».

По мнению Добрынина, в теории речь могла бы идти об ответственности виновных в международном преступлении и компенсациях жертвам геноцида, но и тут есть нюанс: «Если кто-то вдруг забыл, то информирую, что соответствующие правовые последствия уже наступили в результате приговора, вынесенного Международным военным трибуналом в Нюрнберге».



Как пояснил юрист, факт признания какой-либо страной геноцида советского народа не означал бы автоматического принятия обязательств: «Теоретически он может стать шагом к принятию ряда законов, предполагающих выдвижение со стороны потомков жертв геноцида претензий финансового характера, хотя я плохо понимаю, как при этом будет выглядеть юридическая техника законодателя. Также важно помнить, что в 1953 году СССР отказался от выплат Германией репараций за всё совершенное в годы войны и повторное поднятие этого вопроса юридически невозможно. Отказ от выплат Германией компенсационных выплат жителям блокадного Ленинграда является следствием этого».



Обсудить заявление о геноциде Госдуме предлагают 22 марта. Говорить о смыслах предстоит председателю комитета по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по обороне Андрею Картаполову.



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

