Преступления в годы ВОВ в Ленобласти признали геноцидом

Ленинградский областной суд удовлетворил требования прокуратуры о признании геноцида населения Ленобласти в годы Великой Отечественной войны. Об этом 10 октября сообщается в Telegram-канале областного правительства.



Согласно результатам исследований, с 1941 по 1944 год на территории региона от рук фашистов и их союзников скончались 435 тыс. человек — это соответствует одной пятой населения современной Ленобласти.



Во время процесса были представлены доказательства того, что оккупанты расправлялись не только со взрослыми, но и с детьми.

