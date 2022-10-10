Преступления в годы ВОВ в Ленобласти признали геноцидом

Ленинградский областной суд удовлетворил требования прокуратуры о признании геноцида населения Ленобласти в годы Великой Отечественной войны. Об этом 10 октября сообщается в Telegram-канале областного правительства.
Согласно результатам исследований, с 1941 по 1944 год на территории региона от рук фашистов и их союзников скончались 435 тыс. человек — это соответствует одной пятой населения современной Ленобласти.
Во время процесса были представлены доказательства того, что оккупанты расправлялись не только со взрослыми, но и с детьми.
«Прокуратурой доказаны факты массовых истреблений путём расстрелов, повешений, пыток, истязаний, сжигания заживо, применений смертельных инъекций как в отношении мирного населения, так и в отношении военнопленных. Использовались как концлагеря, так и лагеря трудовой повинности. <...> В отношении детей особая жестокость отмечена в действиях финских военнослужащих, которые минировали игрушки и сбрасывали их с самолета. Когда дети поднимали эти игрушки, происходили взрывы, отчего детишки либо погибали в муках, либо получали ранения», — говорится в сообщении.
В деле также указано, что ущерб от уничтожения культурных ценностей, по современным подсчётам, составил 1,9 трлн руб.
Свидетелями на процессе выступили бывшие малолетние узники немецких концлагерей, а также историки, архивисты и поисковики.
Напомним, ранее прокуратура Петербурга заявила, что актуальный расчёт ущерба от блокады Ленинграда составил более 35 трлн рублей по текущему курсу. Ведомство в суде попросило признать блокаду геноцидом советского народа.