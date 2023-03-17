    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, ю-з

    771мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.41eur81.14

    Из Пулково запустят два новых рейса за рубеж

    6278
    14 комментариев

    Из Пулково запустят два новых рейса в Азербайджан. С 19 марта самолёты авиакомпании Azerbaijan Airlines начнут летать в Гянджу. Об этом 17 марта сообщает телеграм-канал петербургского аэропорта.

    Азербайджанский перевозчик будет выполнять рейсы один раз в неделю — по воскресеньям.

    В Азербайджан можно будет отправиться и на самолёте авиакомпании «Россия», которая, как планируется, в рамках летнего расписания будет выполнять по два рейса в неделю в Баку.

    Выбор зарубежных маршрутов из Пулково остаётся небольшим. Из Петербурга самолёты летают в аэропорты Турции, Киргизии, Узбекистана, Армении, ОАЭ, Таджикистана, Египта, Китая. В страны Европы улететь из Пулково нельзя. Подробно о том, как поменялась география полётов петербургской воздушной гавани после закрытия европейского неба, читайте здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пулково
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close