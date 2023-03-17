Из Пулково запустят два новых рейса за рубеж

Из Пулково запустят два новых рейса в Азербайджан. С 19 марта самолёты авиакомпании Azerbaijan Airlines начнут летать в Гянджу. Об этом 17 марта сообщает телеграм-канал петербургского аэропорта.



Азербайджанский перевозчик будет выполнять рейсы один раз в неделю — по воскресеньям.

В Азербайджан можно будет отправиться и на самолёте авиакомпании «Россия», которая, как планируется, в рамках летнего расписания будет выполнять по два рейса в неделю в Баку.

Выбор зарубежных маршрутов из Пулково остаётся небольшим. Из Петербурга самолёты летают в аэропорты Турции, Киргизии, Узбекистана, Армении, ОАЭ, Таджикистана, Египта, Китая. В страны Европы улететь из Пулково нельзя. Подробно о том, как поменялась география полётов петербургской воздушной гавани после закрытия европейского неба, читайте здесь.