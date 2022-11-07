Узбекистан и Казахстан ждут: куда из Пулково летают без Европы

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Новое зимнее расписание зарубежных полетов из Пулково заметно шире и интереснее весеннего. Но после закрытия европейского неба и санкций о базах европейских лоукостеров пока пришлось забыть. В числе новинок в основном восточные и южные направления. «Фонтанка» рассказывает, куда теперь можно улететь из Петербурга.

Санкции на самолеты, запчасти и взаимное закрытие неба Европой и Россией привели весной к небывалому сокращению международной программы полетов. Как посчитали в Ассоциации туроператоров России — в конце апреля из России прямыми рейсами были доступны всего 15 стран. К ноябрю их число измеряется тремя десятками. Из Пулково этой зимой будет доступно 25 иностранных городов. В списке регулярных международных направлений спокойного 2019 года указаны 73 зарубежных города.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом Пулково, в зимнем расписании появились новые направления: Коломбо в Шри-Ланке, китайский Чэнду, Монастир в Тунисе, казахский Актау, узбекский Термез. Новыми перевозчиками стали AlMasria Universal Airlines, SCAT Airlines, Southwind Airlines, FlyOne Armenia, Sichuan Airlines, Qanot Shark и Nouvelair Tunisie.

Также из аэропорта Пулково планируется увеличение частоты полетов в Стамбул, Анталью, Ереван, Баку, Ташкент, Самарканд и Хургаду. Новым перевозчиком на направлении из Петербурга в Стамбул станет авиакомпания «Россия», которая будет выполнять рейсы в партнерстве с туроператором «Библио-Глобус».



Цены на удобные прямые перелеты не всегда дешевле пересадочных. Например, в Актау SCAT отвезет 12 декабря за 10 тысяч рублей. С пересадкой в Москве выходит всего на три тысячи дороже. «Узбекские Авиалинии» за 22 тысячи рублей 29 декабря предлагают отправиться в Термез. Разница с пересадками те же несколько тысяч рублей. В Ереван 17 января FlyOne Armenia отвезет из Петербурга за 10 тысяч рублей. В целом та же сумма выйдет с пересадкой в Сочи.

Но на более далекие направления всё не так очевидно. Прямые билеты из Петербурга в египетский Шарм-эш-Шейх продаются у AlMasria Universal Airlines за 50 тысяч рублей на 13 декабря. С пересадками в Сочи и Москве можно найти вдвое и втрое дешевле — за 17–22 тысячи на ту же дату.



В Коломбо из Петербурга летает Azur Air. Прямой, почти 9-часовой перелет 15 декабря обойдется в 78 тысяч рублей. С пересадкой в Москве это стоит 50 тысяч рублей «Аэрофлотом», а с двумя пересадками через Внуково и Дубай — и вовсе 31 тысячу.



Перелет в Стамбул из Петербурга «Россия» предлагает 7 декабря за 16 тысяч рублей. С пересадкой в Минске на ту же дату выйдет 11.

В спокойном 2019 году в топ-5 самых популярных направлений были Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и Париж. В них можно попасть теперь только с пересадкой и даже не одной.



Например, 17 декабря в Париж с пересадкой в Дубае или Стамбуле готовы отвезти Emirates или Turkish Airlines за 63 или 78 тысяч рублей соответственно. В Мюнхен 31 января можно отправиться через Стамбул на лайнерах Pegasus Airlines. Цена — 26 тысяч рублей в одну сторону. Полёт на Turkish Airlines в то же время обойдется уже в 36 тысяч. За Рим 28 января попросят столько же.

Нешенгенские направления доступны россиянам (при наличии визы) из Финляндии. Сколько стоит улететь из Хельсинки и куда можно отправиться — читайте в материале «Фонтанки».



А если хотите вспомнить былое, то здесь наш рассказ про седьмую степень свободы неба, которую получил петербургский аэропорт в начале 2020 года. Тогда без ограничений перевозчикам разрешили доставлять пассажиров из города на Неве в 21 страну — от Ирландии до Мальты.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

