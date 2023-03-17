Мечты перечеркнул несчастный случай. Юному хоккеисту срочно требуется помощь

В результате несчастного случая юный спортсмен получил ожоги 75 % тела. Мальчику требуется сложное и длительное лечение. Помочь ему могут петербургские специалисты. Но стоимость такого лечения колоссальная.

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Даня Шуркин, 13 лет.



Ожог I-II-III ст. 75 % тела.

Требуются поэтапные операции. Стоимость 6 925 100 руб. Не хватает 1 778 236 руб.

Даню в родном городе в Кировской области называют звездой хоккея — этим видом спорта мальчик занимался с четырёхлетнего возраста. К тринадцати годам Даня даже получил славу лучшего нападающего. У подростка были большие планы на будущее, которое он хотел связать с любимым занятием. Но всё перечеркнул несчастный случай.



В конце мая прошлого года Даня провожал друга домой. Дорога проходила через садоводство, куда парень приехал отдыхать вместе с родителями. Там же проходили железнодорожные пути. Чтобы сократить дорогу, Даня решил забраться на стоявший на них грузовой поезд. В тот же момент под электрической дугой произошло возгорание, и мальчик в его синтетической одежде моментально вспыхнул. Его спас друг, который сразу же побежал в садоводство за помощью.



Когда Даню доставили в больницу, выяснилось, что у ребёнка обгорело 75 процентов тела. Он получил ожоги I, II и III степени и едва не лишился жизни.

Больше месяца мальчик провел в реанимации, пережив семь операций по пересадке кожи. После этого он не мог ни поворачивать голову, ни двигать руками и ногами, ни стоять, ни даже сидеть. На восстановление потребовалось много усилий. Только благодаря силе воли и желанию вернуться к прежней жизни Даня смог встать из инвалидной коляски. Однако многочисленные рубцы и травма малоберцового нерва тормозят восстановление ребёнка.



Дане обещали помочь в одной из петербургских клиник, где работают лучшие специалисты, достигшие огромных успехов в работе с восстановлением после ожогов. Они проведут многоэтапные операции, которые вернут Дане нормальный кожный покров и полноценные движения его телу. Сейчас лечение такого уровня мальчику могут предложить только в Петербурге.

Но стоимость необходимых операций составляет почти семь миллионов рублей. У родителей Дани таких денег нет, поэтому они обратились в петербургский благотворительный фонд «Алёша» с надеждой на помощь неравнодушных людей.

