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    Приложения нескольких российских банков пропали из Google Play

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    Приложения нескольких российских банков пропали из Google Play. Утром 17 марта об исчезновении своих приложений из магазина сообщил банк «Санкт-Петербург». В телеграм-канале банка отметили, что ранее установленные мобильные сервисы продолжают работать штатно, пользователям по-прежнему доступны все привычные операции.

    Для тех пользователей, у которых не было мобильного приложения, в банке подготовили инструкции по установке.

    Из Google Play также пропали приложения банков «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб», в этом убедилась «Фонтанка».

    Напомним, что в прошлом году после введения американских санкций из Google Play и AppStore пропали приложения Сбербанка. О том, как клиенты смогли продолжить пользоваться мобильными сервисами банка, читайте здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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