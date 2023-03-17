Приложения нескольких российских банков пропали из Google Play. Утром 17 марта об исчезновении своих приложений из магазина сообщил банк «Санкт-Петербург». В телеграм-канале банка отметили, что ранее установленные мобильные сервисы продолжают работать штатно, пользователям по-прежнему доступны все привычные операции.

Для тех пользователей, у которых не было мобильного приложения, в банке подготовили инструкции по установке.

Из Google Play также пропали приложения банков «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб», в этом убедилась «Фонтанка».