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    Лобовое ДТП унесло две жизни на Киевском шоссе под Петербургом

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    Смертельное ДТП произошло ночью 17 марта на федеральной трассе Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленобласти. Проверку по факту аварии взяла на контроль прокуратура.

    На 58-м километре автодороги Р-23 Петербург — Псков водитель легкового автомобиля Mercedes, следовавший в сторону Пскова, выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA Kalina, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти. В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что авария произошла в 1:30. В результате столкновения погибли два человека.

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    Гатчинская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП и поставила на контроль ход ее проведения и результаты.

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