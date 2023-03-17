Лобовое ДТП унесло две жизни на Киевском шоссе под Петербургом

Смертельное ДТП произошло ночью 17 марта на федеральной трассе Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленобласти. Проверку по факту аварии взяла на контроль прокуратура.
На 58-м километре автодороги Р-23 Петербург — Псков водитель легкового автомобиля Mercedes, следовавший в сторону Пскова, выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA Kalina, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти. В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что авария произошла в 1:30. В результате столкновения погибли два человека.
Гатчинская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП и поставила на контроль ход ее проведения и результаты.