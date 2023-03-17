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    При пожаре в гараже Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону погибли четыре человека

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    Четыре человека погибли при пожаре в гараже Пограничного управления ФСБ по Ростовской области, пострадавших минимум пятеро. Об этом 17 марта сообщает 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

    Четвертого погибшего нашли на первом этаже под руинами обрушившегося второго.

    Хозяйственный корпус на проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону загорелся около полудня 16 марта. В ЦОС ФСБ сообщили, что к взрыву и частичному разрушению строения привело возгорание горюче-смазочных материалов.

    С хронологией событий можно ознакомиться в материале «Фонтанки».

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