При пожаре в гараже Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону погибли четыре человека

Четыре человека погибли при пожаре в гараже Пограничного управления ФСБ по Ростовской области, пострадавших минимум пятеро. Об этом 17 марта сообщает 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.



Четвертого погибшего нашли на первом этаже под руинами обрушившегося второго.



Хозяйственный корпус на проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону загорелся около полудня 16 марта. В ЦОС ФСБ сообщили, что к взрыву и частичному разрушению строения привело возгорание горюче-смазочных материалов.



С хронологией событий можно ознакомиться в материале «Фонтанки».

