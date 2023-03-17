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    В Нефтекамске эвакуировали людей после взрыва газовоздушной смеси в доме

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    Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Нефтекамске. Спасатели эвакуируют жильцов. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии.

    В результате эвакуированы 63 человека, включая 14 детей, добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

    Огнем повреждены натяжной потолок и стены, домашнее имущество на кухне и в комнате, также повреждено остекление. В подъезде осыпалась штукатурка. Из двух подъездов эвакуированы 63 человека, из них 14 детей.

    По данным спасателей, никто не пострадал. Для жильцов подготовили пункт временного размещения. Привлекались 27 человек и 14 единиц техники. Угрозы обрушения дома нет.

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