В Нефтекамске эвакуировали людей после взрыва газовоздушной смеси в доме

Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Нефтекамске. Спасатели эвакуируют жильцов. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии.

В результате эвакуированы 63 человека, включая 14 детей, добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Огнем повреждены натяжной потолок и стены, домашнее имущество на кухне и в комнате, также повреждено остекление. В подъезде осыпалась штукатурка. Из двух подъездов эвакуированы 63 человека, из них 14 детей.

По данным спасателей, никто не пострадал. Для жильцов подготовили пункт временного размещения. Привлекались 27 человек и 14 единиц техники. Угрозы обрушения дома нет.