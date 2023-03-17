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    Эверест хранит микробы, которые на него накашляли и начихали альпинисты

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    Удивительное научное открытие ждало исследователей, изучавших ледяные покровы Эвереста — непальской вершины высотой 8 848 метров. Оказывается, в его снегах сохраняются бактерии — в частности, стафилококка и стрептококка, — занесенные туда туристами.

    Исследование, опубликованное в журнале Arctic, Antarctic, and Alpine Research, считается, поможет не только по-новому оценить предельные возможности жизни на Земле, но и потенциал жизни на других планетах.

    Более высокие концентрации ультрафиолетового света, более низкие температуры и нехватка воды обычно приводят к гибели микробов на большой высоте. Однако в данном случае они выживают. Более того, судя по всему, и немного путешествуют: образцы были взяты примерно в 170 метрах от базового лагеря, где обычно размещаются альпинисты перед восхождением. Ученые уверены: возьми они пробы ближе к тропе — микробов было бы еще больше.

    Найденные микроорганизмы пребывают в спящем состоянии. Однако постепенное потепление климата (на треть градуса за десятилетие в случае с Эверестом) может привести к активации бактерий в будущем.

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