Совещание Путина с правительством неожиданно перенесли

Совещание президента РФ Владимира Путина с правительством перенесено на 22 марта из-за того, что съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) продолжился дольше запланированного времени. Об этом в четверг, 16 марта, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мероприятие по линии РСПП длилось дольше, чем было запланировано, и, принимая во внимание международный контакт, который предстоит сегодня, совещание [президента] с членами правительства переносится на 22 марта», — объяснил представитель Кремля.

