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    Совещание Путина с правительством неожиданно перенесли

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    Совещание президента РФ Владимира Путина с правительством перенесено на 22 марта из-за того, что съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) продолжился дольше запланированного времени. Об этом в четверг, 16 марта, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Мероприятие по линии РСПП длилось дольше, чем было запланировано, и, принимая во внимание международный контакт, который предстоит сегодня, совещание [президента] с членами правительства переносится на 22 марта», — объяснил представитель Кремля.

    На сегодняшнем съезде РСПП Путин допустил смягчение ограничений на вывод дивидендов иностранных компаний.

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