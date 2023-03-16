«Многие ждут момента, чтобы вернуться». Путин допустил смягчение ограничений на вывод дивидендов иностранных компаний

Президент РФ Владимир Путин допустил возможность корректировки ограничений на вывод дивидендов иностранных компаний из России за рубеж, если они будут направляться на развитие их бизнеса внутри страны. Об этом он заявил 16 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).



Глава государства отметил, что в оборот вошло словосочетание «недружественные страны». По его мнению, их «некорректно называть недружественными», потому что у России очень много друзей в этих странах, но есть недружественные элиты и правители.