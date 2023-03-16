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    «Многие ждут момента, чтобы вернуться». Путин допустил смягчение ограничений на вывод дивидендов иностранных компаний

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    23 комментария

    Президент РФ Владимир Путин допустил возможность корректировки ограничений на вывод дивидендов иностранных компаний из России за рубеж, если они будут направляться на развитие их бизнеса внутри страны. Об этом он заявил 16 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    Глава государства отметил, что в оборот вошло словосочетание «недружественные страны». По его мнению, их «некорректно называть недружественными», потому что у России очень много друзей в этих странах, но есть недружественные элиты и правители.

    По его словам, решение ввести ограничения в отношении иностранного бизнеса было продиктовано защитой интересов российской экономики и предпринимателей, но он понимает, что в известной степени это ограничивает возможности и добросовестных партнеров, которые работали и продолжают работать в России. Поэтому президент согласен с тем, что нужно скорректировать позицию страны по этому вопросу и подумать о более гибкой ситуации. Возможно, компаниям разрешат выводить дивиденды из страны, но при условии, что эти средства будут направляться на развитие российского бизнеса.

    «Я знаю, что многие не хотели уходить. Не хотели, просто под давлением это сделали и сожалеют. А многие ждут момента, чтобы вернуться. Нам это доподлинно известно», — заявил Путин.

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    Гость16 Мар 2023 в 18:24
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