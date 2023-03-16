Ученые поняли, какой гормон помогает быстрее протрезветь

Исследование об алкогольной интоксикации опубликовали ученые в журнале Cell Metabolism. В своей статье они описали практические эксперименты, которые привели их к выводам, что скорость восстановления организма мышей после вызванной этанолом потери сознания зависит от гормона FGF21. Лишенные его особи восстанавливаются медленнее, а те, кому FGF21 дополнительно вводили, — наоборот, быстрее.



Интересно, что механизм воздействия гормона таков, что он не ускоряет расщепление спирта в крови и, в частности, не снижает седативного эффекта. Деинтоксикация происходит путем активирования норадренергических нейронов в области голубого пятна, то есть мыши просто быстрее приходят в себя.

