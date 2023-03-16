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    Ученые поняли, какой гормон помогает быстрее протрезветь

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    Исследование об алкогольной интоксикации опубликовали ученые в журнале Cell Metabolism. В своей статье они описали практические эксперименты, которые привели их к выводам, что скорость восстановления организма мышей после вызванной этанолом потери сознания зависит от гормона FGF21. Лишенные его особи восстанавливаются медленнее, а те, кому FGF21 дополнительно вводили, — наоборот, быстрее.

    Интересно, что механизм воздействия гормона таков, что он не ускоряет расщепление спирта в крови и, в частности, не снижает седативного эффекта. Деинтоксикация происходит путем активирования норадренергических нейронов в области голубого пятна, то есть мыши просто быстрее приходят в себя.

    В обобщении говорится, что при всех различиях организмов человека и мыши, в будущем исследование поможет в фармацевтике для лечения острого отравления алкоголем.

    Пептидный гормон FGF21 из семейства рецепторов фактора роста фибробластов вырабатывается в печени при разных стрессовых факторах — например, при голодании.

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