Самарский депутат, с лапшой на ушах слушавший обращение Путина, получил штраф в 150 тысяч рублей

Новокуйбышевский городской суд Самарской области оштрафовал на 150 тысяч рублей депутата от КПРФ Михаила Абдалкина, который с лапшой на ушах слушал обращение президента РФ Владимира Путина. Депутата признали виновным в дискредитации российской армии, сообщил 16 марта ТАСС его адвокат Алексей Лапузин.



Он отметил, что сторона защиты считает решение суда не соответствующим второй главе Конституции РФ, в которой говорится о правах и свободах человека, и планирует его обжаловать.

На первом заседании Абдалкин не признал вину и заявил, что его партия, в том числе ее Новокуйбышевское городское отделение, поддерживает Вооруженные силы и мобилизованных. Также он отмечал, что участвовал в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих и голосовал за законопроекты об их соцподдержке.