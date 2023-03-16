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    Самарский депутат, с лапшой на ушах слушавший обращение Путина, получил штраф в 150 тысяч рублей

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    Новокуйбышевский городской суд Самарской области оштрафовал на 150 тысяч рублей депутата от КПРФ Михаила Абдалкина, который с лапшой на ушах слушал обращение президента РФ Владимира Путина. Депутата признали виновным в дискредитации российской армии, сообщил 16 марта ТАСС его адвокат Алексей Лапузин.

    Он отметил, что сторона защиты считает решение суда не соответствующим второй главе Конституции РФ, в которой говорится о правах и свободах человека, и планирует его обжаловать.

    На первом заседании Абдалкин не признал вину и заявил, что его партия, в том числе ее Новокуйбышевское городское отделение, поддерживает Вооруженные силы и мобилизованных. Также он отмечал, что участвовал в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих и голосовал за законопроекты об их соцподдержке.

    О том, что в отношении Абдалкина возбуждено административное дело, стало известно 3 марта. Претензии возникли к ролику, который депутат опубликовал в своем телеграм-канале: на кадрах он сидит с лапшой на ушах, слушая обращение Путина.

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