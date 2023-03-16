Самарский депутат, с лапшой на ушах слушавший обращение Путина, получил штраф в 150 тысяч рублей

Новокуйбышевский городской суд Самарской области оштрафовал на
Он отметил, что сторона защиты считает решение суда не соответствующим второй главе Конституции РФ, в которой говорится о правах и свободах человека, и планирует его обжаловать.
На первом заседании Абдалкин не признал вину и заявил, что его партия, в том числе ее Новокуйбышевское городское отделение, поддерживает Вооруженные силы и мобилизованных. Также он отмечал, что участвовал в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих и голосовал за законопроекты об их соцподдержке.
О том, что в отношении Абдалкина возбуждено административное дело, стало известно