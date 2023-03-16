Юноша, свалившийся с крыши детсада в Петербурге, простил прораба в суде. Дело прекращено

Невский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Камала Акавова, прораба, под чьим руководством работал подросток, упавший с крыши детсада. Обвиняемый и потерпевший помирились. Об этом 16 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Инцидент произошел 12 января прошлого года. Акавов, прораб в ООО «Проект Эко», во время очистки от снега не обеспечил ограждение опасных зон, из-за чего его 17-летний подчиненный упал вниз. Пострадавший получил травмы, которые были расценены как тяжкий вред здоровью.