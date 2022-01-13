Во время чистки снега с крыши детсада в Невском районе упал 17-летний рабочий

17-летний упал с крыши детского сада на улице Седова во время чистки снега.



17-летний рабочий госпитализирован с серьезными травмами в Невском районе. Он чистил снег с крыши детского сада, судя по всему, без страховки.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 января, ЧП произошло накануне около трех дня на улице Седова, где расположен детский сад № 51 .



По предварительной информации, 17-летний работник организации, которая получила подряд на очистку кровли от снега, упал с двухэтажного дома.

