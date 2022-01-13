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Во время чистки снега с крыши детсада в Невском районе упал 17-летний рабочий

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17-летний упал с крыши детского сада на улице Седова во время чистки снега.

17-летний рабочий госпитализирован с серьезными травмами в Невском районе. Он чистил снег с крыши детского сада, судя по всему, без страховки.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 января, ЧП произошло накануне около трех дня на улице Седова, где расположен детский сад № 51.

По предварительной информации, 17-летний работник организации, которая получила подряд на очистку кровли от снега, упал с двухэтажного дома.

С тяжелыми травмами головы молодого человека госпитализировали в детскую городскую больницу № 19.

Полиция и следственный комитет проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (7)

iSFW
В трудовом кодексе ( или как оно там сейчас называется ) есть запрет до 18 лет на опасные работы, работа на высоте к ним относится. Администрации учреждения придётся ответить или заплатить для решения вопроса.
266396700
Да мигрант,видимо.
alexpv
Видимо ради удовольствия подросток, которому надо бы учиться пошел подрабатывать уборкой снега. Ведь в стабильной стране не может быть бедных семей.
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