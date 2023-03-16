Депутата признали виновным в дискредитации ВС РФ за лапшу на ушах: новости СВО за 16 марта

Самарский депутат слушал послание президента с лапшой на ушах, и его признали виновным в дискредитации ВС РФ Голос рабочего Самарской области / T.me Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 16 марта.



Раздел про СВО добавят в школьные учебники к началу нового учебного года Учебник истории с разделом про СВО будет готов к началу нового учебного года. Как рассказал ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов, новый раздел в первую очередь внесут в школьные программы по истории для десятых — одиннадцатых классов. — Сейчас идет работа полным ходом, и мы планируем, что к началу учебного года он будет подготовлен для старших классов, — сказал Кравцов.

В свою очередь председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отметил, что одновременно с этим обновят учебники для средних профессиональных учреждений. — Сейчас задача заключается в том, чтобы сделать хорошие обновленные учебники для старших классов и параллельно с этим учебник для среднего профессионального образования, потому что в этом плане у нас совсем всё было запущено, — рассказал Мединский на всероссийском форуме «История для будущего. Время быть первыми», который проходит в Кемерове.

Мединский отметил, что в новом разделе будут фигурировать события российской истории последних 10 лет. Ранее Минпросвещения РФ сообщали, что новые учебники по истории с разделом про СВО будут массово использоваться с 2024–2025 года. Школы смогут переходить на них постепенно. Период пребывания на СВО добровольцем будут засчитывать в страховой стаж Время участия в СВО добровольцам засчитают в страховой стаж. Соответствующий законопроект приняла в третьем чтении российская Госдума. Закон будет распространяться на периоды мобилизации и действия военного положения, а также в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов и при проведении контртеррористических операций.

Эту норму предложили как поправку ко второму чтению законопроекта об увеличении до 2 миллионов рублей страховой выплаты семьям погибших из-за несчастного случая на производстве. Эта сумма не менялась с 2014 года и сейчас составляет 1 миллион рублей. Гурулев объяснил, почему ЧВК приравняли к добровольцам Член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, комментируя приравнивание ЧВК к добровольцам, отметил, что «главное сегодня — конечный результат», а не «бумаготворчество». — Какая нам разница? Нам главное, чтобы успех был. Главное сегодня — конечный результат. Нам нужно прийти к победе. Как это будет выглядеть? Через частные военные компании, будут называться они добровольцами, как угодно их назови, но если сегодня они побеждают, им надо воздать должное, пускай они работают, — заявил Гурулев в интервью «Парламентской газете». — Закончится всё это мероприятие, выполним задачи, поставленные президентом, приступим к мирной жизни, дальше определим статус и всё остальное. А сегодня, когда по сути идет вторая Великая Отечественная война, думаю, нам не бумаготворчеством надо заниматься.

Также депутат объяснил, зачем понадобилось увеличивать призывной возраст, и рассказал, отправят ли срочников на границу с Украиной. Госдума приняла закон об упрощенном назначении выплат Героям РФ Героям РФ упростили назначение выплат. Госдума приняла закон, согласно которому им больше не придется подавать заявление, чтобы получить деньги. Ранее о таком подходе говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, происходить всё будет автоматически — через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Уведомления о назначении выплаты будут направляться гражданам в течение трех рабочих дней.

Роскомнадзор разблокировал сайт музыкального сервиса Last.fm Роскомнадзор снял ограничения с музыкального портала Last.fm — сервис удалил информацию, которую контролирующее ведомство ранее признало запрещенной. — Роскомнадзор неоднократно направлял в адрес администрации сервиса требования удалить материалы, которые содержали недостоверную общественно значимую информацию и дискредитировали Вооруженные силы Российской Федерации, — говорится на сайте ведомства. Администрация сайта неоднократно игнорировала требования Роскомнадзора, из-за чего Last.fm и заблокировали в России. После ограничений запрещенный контент удалили, и РКН разблокировал сайт и мобильные приложения сервиса. Участники СВО будут ходить в отпуск раз в полгода Президент России Владимир Путин 16 марта утвердил перечень поручений по итогам своего послания Федеральному Собранию. Среди прочего глава государства поручил создать государственный фонд поддержки участников спецоперации. Фонд сможет обеспечить для них сложные и дорогостоящие виды медицинской и социальной реабилитации, позволит аккумулировать средства, выделенные на помощь участникам СВО и их семьям.

Также президент поручил обеспечить участникам СВО отпуск — не менее 14 дней раз в полгода. При этом время, необходимое для проезда к месту отпуска и обратно, учитываться не будет. Депутат слушал послание президента с лапшой на ушах — суд признал это дискредитацией ВС РФ Новокуйбышевский городской суд Самарской области признал виновным в дискредитации ВС РФ самарского депутата Михаила Абдалкина, который слушал послание президента России с лапшой на ушах. Фото и видео Абдалкин опубликовал у себя в соцсетях.

Самарские депутаты перформанс Абдалкина не одобрили и пожаловались в полицию

Михаил Абдалкин / YouTube.com

Как рассказал 63.RU адвокат депутата Алексей Лапузин, суд назначил его подзащитному штраф 150 тысяч рублей. Защита намерена обжаловать решение суда, так как считает его незаконным, необоснованным и «не соответствующим требованиям главы 2 Конституции РФ о правах и свободах человека».

На первом заседании, которое прошло 7 марта, Абдалкин не признал вину в дискредитации ВС России. И говорил, что не видит там никакой дискредитации и поддерживает ВС РФ, военнослужащих, призванных в рамках мобилизации, а также сам участвовал в сборах гумпомощи и поддерживал законопроекты, касающиеся СВО. Россию допустили до этапа Кубка мира по фехтованию — Германия отказалась его проводить Германия отказалась проводить этап Кубка мира из-за решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.

— Решение конгресса FIE снова разрешить участие россиян и белорусов вызвало бурные дискуссии как внутри страны, так и за ее пределами. Для президиума Федерации фехтования Германии немыслимо, как это могло произойти, — прокомментировала глава федерации Клаудия Бокель. — Ряд вопросов остается без ответа на данный момент. Мы хотим дать четкий сигнал о том, что нам бы хотелось другого результата и что мы всё еще видим большое количество открытых вопросов, которые делают проведение турнира невозможным. Этап Кубка мира по фехтованию должен был пройти в Германии в мае 2023 года. Вопрос об участии в соревнованиях России и Белоруссии вынесли на обсуждение в FIE. За возвращение россиян и белорусов проголосовали 89 делегатов, против — 46.