В Красноярске мужчина вынес из магазина почти 200 плиток шоколада и отдал детям

В Красноярске мужчину задержали по подозрению в краже шоколада. Он заявил, что почти сотню плиток отдал детям. Подробности сообщает пресс-служба регионального МВД 15 марта.
В полицию обратился представитель одного из супермаркетов города с заявлением, что при инвентаризации обнаружена недостача шоколада на сумму 14 тысяч рублей.
ГУ МВД по Красноярскому краю
По предварительной информации, в магазине двое мужчин сложили в сумку и вынесли 188 плиток. На улице они разделили похищенный товар пополам и разошлись.
Один из подозреваемых был задержан. Местонахождение второго подозреваемого в настоящее время устанавливается. Задержанный пояснил, что отдал сладости своим детям, и возместил магазину половину причиненного им ущерба.