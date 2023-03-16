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    В Красноярске мужчина вынес из магазина почти 200 плиток шоколада и отдал детям

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    В Красноярске мужчину задержали по подозрению в краже шоколада. Он заявил, что почти сотню плиток отдал детям. Подробности сообщает пресс-служба регионального МВД 15 марта.

    В полицию обратился представитель одного из супермаркетов города с заявлением, что при инвентаризации обнаружена недостача шоколада на сумму 14 тысяч рублей.

    ГУ МВД по Красноярскому краю

    По предварительной информации, в магазине двое мужчин сложили в сумку и вынесли 188 плиток. На улице они разделили похищенный товар пополам и разошлись.

    Один из подозреваемых был задержан. Местонахождение второго подозреваемого в настоящее время устанавливается. Задержанный пояснил, что отдал сладости своим детям, и возместил магазину половину причиненного им ущерба.

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