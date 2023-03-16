В Красноярске мужчина вынес из магазина почти 200 плиток шоколада и отдал детям

В Красноярске мужчину задержали по подозрению в краже шоколада. Он заявил, что почти сотню плиток отдал детям. Подробности сообщает пресс-служба регионального МВД 15 марта.



В полицию обратился представитель одного из супермаркетов города с заявлением, что при инвентаризации обнаружена недостача шоколада на сумму 14 тысяч рублей.