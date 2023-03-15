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    «Динамо» выбило «Зенит» из Кубка России, одержав победу в серии пенальти

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    Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру»
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    Поражением футбольного клуба «Зенит» завершился матч четвертьфинала Кубка России против московского «Динамо». Встреча проходила в Петербурге на «Газпром Арене» 15 марта.

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    Первый гол забил на 10 секунде встречи нападающий «Динамо» Муми Нгамалё: мяч от штанги попал в голкипера Александра Васютина и отскочил в ворота. На 36 минуте «Зенит» сравнял после точного удара головой Зелимхана Бакаева. В итоге основное и добавленное время завершилось вничью 1:1. В серии пенальти сильнее оказалось «Динамо».

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    Таким образом, «Зенит» выбыл из борьбы за Кубок России. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 19 марта в Москве против ЦСКА.

    Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру»

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