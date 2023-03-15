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    В Петербурге избрали меру пресечения трём обвиняемым в убийствах, совершённых в 90-е

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    Октябрьский райсуд Петербурга рассматривал ходатайства следствия об избрании мер пресечения Сергею Тащилину, Алексею Харитонову и Игорю Семенову. Всех троих видят причастными к заказным убийствам, произошедшим в 90-е. Об этом 15 марта сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

    Как установлено в ходе расследования, Игорь Бусырев («Фонтанка» писала о визите к нему полицейских) поручил своим коллегам «убрать» коммерсанта Осипова. Семенов установил самодельное взрывное устройство рядом со стационарным телефоном в офисе жертвы на набережной Обводного канала. 21 февраля 1996 года Харитонов позвонил туда и убедился, что мужчина на месте — аппарат привели в действие. Взрыв оставил Осипова с травмой, которая повредила головной мозг, и он погиб.

    Похожим способом в апреле 1996 года Семенов и Тащилин избавились от представителя враждебных «казанских» — Большакова. СВУ сработало на Гаврской улице, 4, убив не только Большакова, но и случайную прохожую.

    Тащилина и Харитонова заключили под стражу вплоть до 13 мая 2023 года. Более мягкая мера пресечения досталась Семенову — его отправили под домашний арест. При этом он же — единственный из тройки, кто признал вину.

    «Фонтанка» писала о 70-летнем Игоре Бусыреве, к которому постучались правоохранители. Подробнее — в нашем материале.

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