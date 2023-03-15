В Петербурге избрали меру пресечения трём обвиняемым в убийствах, совершённых в 90-е

Октябрьский райсуд Петербурга рассматривал ходатайства следствия об избрании мер пресечения Сергею Тащилину, Алексею Харитонову и Игорю Семенову. Всех троих видят причастными к заказным убийствам, произошедшим в 90-е. Об этом 15 марта сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Как установлено в ходе расследования, Игорь Бусырев («Фонтанка» писала о визите к нему полицейских) поручил своим коллегам «убрать» коммерсанта Осипова. Семенов установил самодельное взрывное устройство рядом со стационарным телефоном в офисе жертвы на набережной Обводного канала. 21 февраля 1996 года Харитонов позвонил туда и убедился, что мужчина на месте — аппарат привели в действие. Взрыв оставил Осипова с травмой, которая повредила головной мозг, и он погиб.