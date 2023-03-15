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    Семак назвал состав «Зенита» на матч Кубка России против «Динамо». Игра пройдет с фанатами

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    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился со стартовым составом на второй четвертьфинальный матч Пути регионов Кубка России против московского «Динамо». Встреча пройдет 15 мая в Петербурге на «Газпром Арене».

    «Зенит» появится на поле в следующем составе: Александр Васютин, Вячеслав Караваев, Роберт Ренан, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос (капитан команды), Вендел, Далер Кузяев, Клаудиньо, Зелимхан Бакаев, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра.

    Запасные игроки: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Данил Круговой, Арсен Адамов, Нуралы Алип, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Данила Козлов, Андрей Мостовой.

    Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

    Отметим, что для посещения матчей Кубка России не нужен Fan ID. Ожидается, что на стадионе будут фанаты «Зенита».


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