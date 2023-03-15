Как тебе такое, Илон Маск? Россграм пообещал инвесторам 950% доходности

Фото: Александр Казаков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Социальная сеть «Россграм», которая призвана импортозаместить запрещенного конкурента с созвучным названием, объявила о поиске частных инвесторов. Тем, кто рискует, обещают доходность 850–900% в течение трех лет. Ничему не научившись после истории с МММ, «Фонтанка» провела анализ компании, чтобы понять, стоит ли ей вложиться.



Баснословная доходность О том, что Россграм собирается привлекать частных инвесторов, 15 марта стало известно из официального телеграм-канала соцсети. Там отмечается, что «в соответствии с инвестиционной стратегией» доходность составит 850–950% в течение трех лет. В качестве примера, что возможно и не такое, авторы сослались на опыт «ВКонтакте», вложившись в который на этапе стартапа, инвесторы увеличили свои вложения на 10 000% в течение трех лет.



Как стало известно из публикации РБК, который пообщался с основателями соцсети Александром Зобовым и Кириллом Филлимоновым, Россграм хочет в этом году привлечь 250 млн рублей инвестиций. Средства планируют направить в основном на привлечение пользователей, работу с блогерами и СМИ.



Мистификация Создание Россграма анонсировали в марте 2022 года как альтернативу запрещенной и заблокированной в России соцсети Instagram*. Один из ее основателей, петербургский digital-маркетолог Александр Зобов, с ходу назвал себя сокурсником основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. «Отец Павла был моим научным руководителем на классической кафедре филфака СПбГУ», — писал он. Достоверность этой информации вызвала споры в Сети. В интервью News.ru в конце апреля Зобов говорил: «Слух несколько преувеличен. Мы учились с Павлом на филологическом факультете СПбГУ. Но лично не знакомы».



На скорую руку Так или иначе, корни у этого проекта петербургские. В считанные дни после анонса у Россграма появился сайт, где можно было оставить заявку на регистрацию в будущей соцсети. Сайт обслуживало и собирало данные пользователей петербургское ООО «Русская Италия», которое возглавляет Кирилл Филимонов. Компания, основной вид деятельности которой был туристическим, выполняла эти функции только в первое время. В апреле 2022 года Филимонов создал, а Зобов возглавил ООО «Айти истории». Зарегистрировано оно все там же, по адресу храма Державной иконы Божией Матери на проспекте Культуры.



Выручка В открытых источниках пока нет данных о выручке фирмы и других ее финансовых показателях. Единственное, что отображается в системе СПАРК, — это взыскание петербургским отделением Пенсионного фонда с компании четырех тысяч рублей. Буквально на днях ведомство получило соответствующий судебный приказ.



Зобов рассказал о первых результатах компании на страницах РБК. По его словам, выручка за 2022 год составила 20 млн рублей. Это еще при том, что соцсеть не работала в коммерческом режиме. В этом году создатели ориентируются на 120–150 млн рублей, а в течение пяти лет — на 2,5 млрд.



Амбициозные планы При этом приложение Россграма пока все еще работает в виде beta-версии на ограниченное число пользователей. С конца прошлого года оно отправлено на модерацию в AppStore и Google Play, но так в этих магазинах и не появилось. Зато с 9 февраля его можно найти в российском магазине приложений для Android — RuStore. Сервис, к слову, включен в список обязательных для предустановки на гаджетах в России.

Как утверждает Зобов, у Россграма сейчас 25 тыс. пользователей, еще около одного миллиона прошли пререгистрацию. К концу года компания ожидает, что количество пользователей вырастет до 5,5 млн. Она нацелилась ни много ни мало на четверть рынка таргетированной рекламы в России.



А деньги откуда? Но если приложение пока не приносит никаких денег, откуда миллионы выручки? Все это время компания активно продавала будущие привилегии пользователям и зарабатывала медийный капитал. Еще на старте в ее телеграм-канале появились предложения о покупке никнеймов в будущей соцсети. Среди первых забронировавших имя была певица Ольга Бузова. Но понять логику человека ее медийного уровня несложно: а если соцсеть взлетит и кто-то завладеет никнеймом, хорошо известным ее аудитории? Тем более что для нее такие расходы — сущие копейки, чего нельзя с уверенностью сказать о других потенциальных пользователях.



«Откроем небольшой секрет: чем больше вы бронируете имен, тем меньше нам потребуется инвестиций и тем меньше наша социальная сеть будет зависима. А значит, будет больше свободы — делать все для вас!» — говорили создатели.



Потом они предложили аудитории покупать явно нацеленные на бизнес премиум-аккаунты. Под Новый год они стоили: «Минимальный» — 15 тыс. рублей, «Оптимальный» — 69,9 тыс. рублей, «Максимальный» — 79,9 тыс. рублей. Только при покупке «премиума» верифицированному аккаунту компании дается подсмотренная у нового владельца заблокированного в России Twitter «золотая галочка».

Деньги говорят Помимо этого основатели проекта выступали на различных мероприятиях, в том числе на журфаке СПбГУ и в петербургском бизнес-инкубаторе «Ингрия».

Даже сегодняшнее сообщение о доходности в 950% сопровождается анонсом закрытого оффлайн-мероприятия «на тему венчурных инвестиций», где обещают собрание с «представителями ТОП 10 IT компаний России». Стоимость участия — 5 тысяч рублей.

К тому же в феврале Россграм объявил о создании NFT. Это высокорискованный и спорный инструмент для инвестиций, в который если и играть, то точно не в российской песочнице, но кто ж запретит. Соцсеть анонсировала, что 15% ее выручки будут распределяться между всеми владельцами NFT. А работать это якобы будет так:



«1. Покупаете NFT (это займет 7 минут времени; мы вам поможем установить крипто-кошелек и купить первые токены).

2. Публикуете контент, набираете лайки и комментарии.

3. Каждый день получаете вознаграждения на свой крипто-кошелек-счет в Россграм.

4. Меняете токены на рубли (это еще проще, чем скачать крипто-кошелек)».

Где-то затерялись еще два пункта: «???????» и «профит».

Нужны инвесторы Как бы то ни было, Россграм не смог развиваться дальше без инвесторов. По словам Зобова, в 2022 году компания получила от частных инвесторов 17 млн рублей и более тысячи заявок от желающих вложить в сервис суммы от 20 тыс. рублей, большинству из которых, впрочем, пришлось отказать. Теперь проект отталкивается от минимальной суммы инвестиций в 2,5 млн рублей.



Участие государства Создатели утверждают, что на Россграм не было потрачено ни копейки из государственной казны. По крайней мере пока. По словам Зобова, компания подавала заявку на получение гранта в размере 20 млн рублей по программе «Развитие» Фонда содействия инновациям, а также намерена подать заявку на грант в размере до 700 млн рублей в рамках отбора социально значимых импортозамещающих IT-проектов фонда «Сколково».



Мнение экспертов О заявлении Россграма высказался основатель и автор телеграм-канала «Русский маркетинг» Семён Ефимов: «Запомните: не существует реальных и долго работающих проектов (а уж тем более соцсетей), которые, заявляя на бумаге доходность 950%, демонстрируют ее. Все, чем запомнился Россграм на данный момент, — смешными заявлениями её основателя, постоянными сборами денег, продажей юзернеймов и бесконечными обещаниями о скорейшем запуске. Поэтому, когда вижу такие заявления его сооснователей, ничего, кроме улыбки, у меня это не вызывает».

«Я видел некоторое количество попыток запуска всяких аналогов социальных сетей с разными бюджетами, инвестируемыми в их продвижение, — говорит Александр Ружинский, организатор ежегодного фестиваля White night startup и автор программы Startup Junior для подростков. — Опыт показывает, что у нас пока не появился новый «ВКонтакте» или другая какая-то там соцсеть. Эти ниши крепко заняты, у людей уже сформировались определенные паттерны, и они скорее будут искать способы обойти ограничения и продолжить пользоваться привычным. Так и происходит. Люди размещают посты в Instagram*, пользуются вовсю».



Он отмечает, что к тому же у создателей Россграма не очень понятная бизнес-модель. «Не очень понятно, почему люди должны заходить в эту новую соцсеть. Потому что там можно будет размещать рекламу? Так я как пользователь предпочту заходить туда, где нельзя размещать рекламу. Тут может быть какая-то отчаянная попытка создать хайп», — говорит он.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

*Instagram запрещен на территории РФ. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

