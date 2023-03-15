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    Длинный хвост дыма и яркое пламя. На КАД Петербурга тушили грузовик

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    На КАД Петербурга вечером в среду полыхал грузовик. Видеозапись, на которой это запечатлено, 15 марта прислала читательница «Фонтанки».

    читатель «Фонтанки»

    В городском МЧС рассказали, что огонь вспыхнул на 74-м км внутреннего кольца автомобильной дороги. Сообщение о возгорании поступило в 18:26, а уже в 18:47 пожар ликвидировали.

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    «В грузовом автомобиле марки MAN выгорела кабина. Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в ведомстве.

    К ликвидации пожара привлекали две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

    «В 18:25 на 73-м км внутреннего кольца КАД в районе транспортной развязки с Дачным проспектом произошло возгорание грузового транспортного средства. Заняты полоса безопасности и первая полоса. Движение затруднено», — отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    По данным карт «Яндекса», в районе места происшествия образовался затор протяжённостью приблизительно 2,8 км.

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    ПожарКАДГрузовик
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