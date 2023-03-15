Длинный хвост дыма и яркое пламя. На КАД Петербурга тушили грузовик

На КАД Петербурга вечером в среду полыхал грузовик. Видеозапись, на которой это запечатлено, 15 марта прислала читательница «Фонтанки».
читатель «Фонтанки»
В городском МЧС рассказали, что огонь вспыхнул на 74-м км внутреннего кольца автомобильной дороги. Сообщение о возгорании поступило в 18:26, а уже в 18:47 пожар ликвидировали.
«В грузовом автомобиле марки MAN выгорела кабина. Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в ведомстве.
К ликвидации пожара привлекали две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.
«В 18:25 на 73-м км внутреннего кольца КАД в районе транспортной развязки с Дачным проспектом произошло возгорание грузового транспортного средства. Заняты полоса безопасности и первая полоса. Движение затруднено», — отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
По данным карт «Яндекса», в районе места происшествия образовался затор протяжённостью приблизительно 2,8 км.