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    Спецоперация на Украине

    Путин потребовал от силовиков усилить борьбу с недовольными внутри страны: новости СВО за 15 марта

    Главные события за последние сутки

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    Президент потребовал от прокуроров более активно бороться с экстремизмом
    Президент потребовал от прокуроров более активно бороться с экстремизмомФото: Kremlin.ru
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 15 марта.

    Поджигателю военкомата дали 13 лет заключения

    Второй Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам заключения Кирилла Бутылина, который поджег военкомат в подмосковных Луховицах. Три года осужденный будет отбывать наказание в тюрьме, оставшиеся десять лет — в колонии строгого режима. Как сообщает ТАСС, 22-летнего Бутылина признали виновным в вандализме, теракте и призывах к террористическим действиям.

    В 2022 году осужденный нарисовал на воротах военного комиссариата флаг Украины, после чего разбил окна военкомата и забросил в здание две бутылки с «коктейлем Молотова», из-за чего начался пожар. Видео с поджогом военкомата он выставил в своем телеграм-канале. Это был первый случай поджога военкомата с момента начала специальной военной операции на Украине.

    Поджог военкомата Бутылин снял на видео

    Shot / T.me

    После инцидента Бутылин уехал в Белоруссию, где его и задержали.

    Совфед одобрил закон о дискредитации добровольцев, участвующих в СВО

    Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об уголовной ответственности за дискредитацию

    всех участников СВО, в том числе добровольцев. Максимальное наказание за фейки о любых участниках СВО, согласно принятому Совфедом закону, составляет 15 лет колонии, за дискредитацию — до 7 лет. Днем ранее этот закон одобрили в третьем чтении в Госдуме.

    За одобрение закона в Совфеде проголосовали 162 сенатора, против выступила только Людмила Нарусова. По ее мнению, «границы между критикой и дискредитацией» нет.

    Песков рассказал, зачем запасникам присылают повестки

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал рассылку повесток военнообязанным. По его словам, это «обычная практика».

    — Это обычная практика. Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять, и в этих рамках ведется постоянная работа, — заявил Песков во время брифинга 15 марта, еще раз подчеркнув, что «никаких обсуждений насчет новой волны мобилизации в Кремле не ведется».

    В начале марта Владимир Путин подписал указ, который расширил права военкоматов, а на днях военкоматы уже успели себя проявить — из нескольких регионов стали поступать данные о том, что военнообязанные жители получают повестки. В Тюменской области власти 13 марта заявили, что готовятся проводить учения, для этого запасникам вручат повестки. 14 марта правительство Воронежской области сообщило, что начинается вручение повесток жителям региона. В Свердловской области ничего не анонсировали — местные жители рассказали, что им просто 13 марта вручили повестки и сказали явиться в военкомат.

    Российских легкоатлетов отстранили от европейских соревнований до конца СВО

    Европейская легкоатлетическая ассоциация продлила санкции против России и Белоруссии до конца спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

    — Мы продолжим поддерживать Федерацию легкой атлетики Украины, чтобы спортсмены из этой страны могли реализовать свой потенциал, — заявил президент ассоциации Добромир Карамаринов.

    Европейская ассоциация легкой атлетики отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой 1 марта 2022 года — сразу после того, как аналогичное решение принял Всемирный совет по легкой атлетике.

    Предполагаемого участника атаки на брянские села внесли в перечень террористов

    Денис Капустин, предполагаемый участник атаки на брянские села и организатор покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

    Вооруженные диверсанты проникли в Брянскую область с территории Украины 2 марта 2023 года. По данным российских властей, в результате происшествия погибли два человека. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.

    ЗАРУБИН / T.me

    6 марта ФСБ заявила о предотвращенном покушении на главу ГК «Царьград» Константина Малофеева. По версии ФСБ, убить миллиардера планировалось по той же схеме, что и Дарью Дугину.

    — Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева, — говорилось в сообщении.

    Предполагаемым организатором покушения ФСБ назвала Дениса Капустина. Сейчас он находится на территории Украины.

    Путин потребовал от силовиков усилить борьбу с недовольными внутри страны

    Президент РФ Владимир Путин потребовал от прокуроров жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в России.

    — Более активно прокурорам следует противодействовать экстремизму — это другое важное направление работы, — заявил президент. — Как уже отмечал на недавней коллегии ФСБ, количество таких преступлений в прошлом году возросло. Прошу жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.

    В свою очередь, генпрокурор Игорь Краснов отметил, что с начала СВО «кратно возросла антироссийская пропаганда, призывы к насилию и противоправным публичным акциям».

    — Данные процессы сопровождались активизацией западных неправительственных организаций и подконтрольного им российского некоммерческого сектора, в связи с чем за год по нашей инициативе признаны нежелательными 23 иностранные международные неправительственные организации, помимо этого, деятельность еще 17 полностью запрещена, — заявил Краснов. — Внесены требования о блокировке более 125 тысяч интернет-страниц, связанных с распространением фейков об СВО и мобилизации.

    В заключение Краснов попросил прокуроров продолжать работу в этом направлении и вместе с силовиками обеспечивать «антитеррористическую защищенность критической и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей».

    Президент потребовал от прокуроров более активно бороться с экстремизмом
    Президент потребовал от прокуроров более активно бороться с экстремизмомФото: Kremlin.ru

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    СВОСпецоперацияПовесткаМобилизацияТерактЦарьградКонстантин МалофеевЛегкоатлетикаСанкцииДискредитацияВладимир ПутинИгорь КрасновБрянская областьДмитрий ПесковСпецоперация на Украине

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