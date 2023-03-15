В Петербурге арестован бизнесмен, обвиняемый в передаче 10 млн рублей для прекращения уголовного дела

Октябрьский районный суд заключил под стражу Игоря Болдырева, обвиняемого в пособничестве взяточничеству. Об избрании меры пресечения 15 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Следствие полагает, что Болдырев, являющийся директором ООО «ПК М-Сталь» и исполнительным директором ООО «ТАИР», и другие лица в апреле прошлого года решили передать 10 млн рублей неустановленным сотрудникам СК за прекращение уголовного дела в отношении знакомого. С 10 мая по 16 июля 2022 года 10 млн рублей были переданы посреднику, который должен был отдать их сотрудникам СК. 13 марта 2023 года Болдырева задержали.
Следствие, ходатайствуя о заключении под стражу, объясняло выбор меры тем, что ряд посредников еще не установлен и Болдырев может помешать расследованию. Сам бизнесмен просил домашний арест.