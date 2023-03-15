В Сибири женщину приговорили за пытку девятилетнего сына утюгом

Саянский городской суд рассмотрел уголовное дело об утюге, табурете и двух детях 26-летней матери. Её экстремальное воспитание потянуло на три с половиной года колонии.
О приговоре 15 марта сообщает Следственный комитет Иркутской области. Бытовой конфликт в семье из Саянска случился в мае прошлого года. Суд установил, что женщина была пьяна, под руку ей попали сыновья семи и девяти лет. Старший натерпелся больше — его приложили табуретом и прижгли кожу утюгом.
Братья были доставлены в больницу. В региональной прокуратуре уточнили, что сейчас они живут отдельно — каждого из мальчиков передали на воспитание отцу.
Мать ждала решения суда под стражей. Ей вменили истязание (ст. 117 УК) и неисполнение родительских обязанностей (ст. 156 УК) и приговорили к трём с половиной годам в колонии общего режима. Вину женщина признала частично.