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    В Сибири женщину приговорили за пытку девятилетнего сына утюгом

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    Саянский городской суд рассмотрел уголовное дело об утюге, табурете и двух детях 26-летней матери. Её экстремальное воспитание потянуло на три с половиной года колонии.

    О приговоре 15 марта сообщает Следственный комитет Иркутской области. Бытовой конфликт в семье из Саянска случился в мае прошлого года. Суд установил, что женщина была пьяна, под руку ей попали сыновья семи и девяти лет. Старший натерпелся больше — его приложили табуретом и прижгли кожу утюгом.

    Братья были доставлены в больницу. В региональной прокуратуре уточнили, что сейчас они живут отдельно — каждого из мальчиков передали на воспитание отцу.

    Мать ждала решения суда под стражей. Ей вменили истязание (ст. 117 УК) и неисполнение родительских обязанностей (ст. 156 УК) и приговорили к трём с половиной годам в колонии общего режима. Вину женщина признала частично.

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