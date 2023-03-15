Трамваи, развозящие пассажиров закрытой «Ладожской», на полчаса остановила поломка

Технические неполадки на бесплатном маршруте для пассажиров «Ладожской» собрали трамвайную пробку в Красногвардейском районе Петербурга днем 15 марта. Пассажирам пришлось пересесть на автобусы, а трамваям — идти в обход.
На Заневской площади на «выделенке» сломался трамвай, из-за чего трамваи встали до самого кольца, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». С 12:20 до 12:49 по техническим причинам было приостановлено движение трамваев маршрута № 30, а трамваи № 10, 23, 39 и 65 следовали объездными трассами, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по транспорту.
С 12:49 движение электротранспорта полностью восстановлено.
В комитете добавили, что во время приостановки 30-го маршрута пассажиры могли добраться до центра на автобусах № 24 и № 27, которые следуют до площади Александра Невского, а также № 222, 131, 271, 46, 183 и 295, которые едут до станции метро «Новочеркасская». Из центра до «Новочеркасской» ходят автобусы № 24 и № 27 и троллейбус № 22. Всего на время закрытия «Ладожской» пассажиров обслуживают более 30 маршрутов.