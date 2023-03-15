    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, зап

    750мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.19eur80.52

    Трамваи, развозящие пассажиров закрытой «Ладожской», на полчаса остановила поломка

    2157
    1 комментарий

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Технические неполадки на бесплатном маршруте для пассажиров «Ладожской» собрали трамвайную пробку в Красногвардейском районе Петербурга днем 15 марта. Пассажирам пришлось пересесть на автобусы, а трамваям — идти в обход.

    На Заневской площади на «выделенке» сломался трамвай, из-за чего трамваи встали до самого кольца, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». С 12:20 до 12:49 по техническим причинам было приостановлено движение трамваев маршрута № 30, а трамваи № 10, 23, 39 и 65 следовали объездными трассами, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по транспорту.

    С 12:49 движение электротранспорта полностью восстановлено.

    В комитете добавили, что во время приостановки 30-го маршрута пассажиры могли добраться до центра на автобусах № 24 и № 27, которые следуют до площади Александра Невского, а также № 222, 131, 271, 46, 183 и 295, которые едут до станции метро «Новочеркасская». Из центра до «Новочеркасской» ходят автобусы № 24 и № 27 и троллейбус № 22. Всего на время закрытия «Ладожской» пассажиров обслуживают более 30 маршрутов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургТрамваиВстали трамваиСтанция метро Ладожская
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close